Eine spannende Phase erleben die die A- und B-Junioren des SC Idar-Obrstein gerade. Die B-Junioren stehen in der Regionalliga vor zwei schweren Auswärtsspielen, die A-Junioren kämpfen um den Aufstieg und freuen sich au den 1. FC Kaiserslautern.
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Während die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein am Mittwoch wieder in der Regionalliga im Einsatz sind, haben die A-Junioren des Vereins aus dem Haag am vergangenen Samstag den nächsten Schritt gemacht, um ihrerseits in der kommenden Runde auch in der Regionalliga auflaufen zu dürfen.