Kantersiege in Rheinlandliga A-Jugend-Überflieger lassen es mit je elf Toren krachen Marco Rosbach 12.05.2026, 11:53 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In Geberlaune präsentierten sich etliche Westerwälder Jugendfußball-Teams. Vor allem die beiden A-Jugend-Überflieger Wolfstein und Neitersen waren kaum zu bremsen und schenkten ihren Gegner je elf Tore ein.

Mit je elf Treffern untermauerten die Spitzenteams JFV Wolfstein und JSG Neitersen ihre Ausnahmestellung in der A-Jugend-Rheinlandliga. Auch auf vielen anderen Plätzen gab’s reichlich Tore, wenn Westerwälder Rheinlandliga-Teams auf dem Platz standen.A-JugendJSG Neitersen – JFV Vulkaneifel 11:3 (8:1).







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