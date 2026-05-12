In Geberlaune präsentierten sich etliche Westerwälder Jugendfußball-Teams. Vor allem die beiden A-Jugend-Überflieger Wolfstein und Neitersen waren kaum zu bremsen und schenkten ihren Gegner je elf Tore ein.
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Mit je elf Treffern untermauerten die Spitzenteams JFV Wolfstein und JSG Neitersen ihre Ausnahmestellung in der A-Jugend-Rheinlandliga. Auch auf vielen anderen Plätzen gab’s reichlich Tore, wenn Westerwälder Rheinlandliga-Teams auf dem Platz standen.A-JugendJSG Neitersen – JFV Vulkaneifel 11:3 (8:1).