Während die C-Junioren des SC Idar-Oberstein eine Rote Karte ihrer Gastgeber auszunutzen wussten, schlugen die A-Junioren des Vereins kein Kapital aus vier Zeitstrafen gegen ihren Kontrahenten.

Die A-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein sind in der Verbandsliga etwas überraschend zu Hause gestolpert. Gegen eine leidenschaftlich auftretende Spvgg Ingelheim unterlag die Mannschaft von Trainer Stephan Holländer 1:3.

Besser machten es die C-Junioren des SC, die ihren ersten Saisonsieg einfuhren. Bei der FG Mutterstadt setzte sich die Equipe von Coach Wolfgang Krins 3:0 durch.

Ron Reichs Elfmetertor reicht nicht

A-Junioren: Die Jungs vom SC Idar-Oberstein fanden gegen einen aggressiven Gegner zu keiner Zeit wirklich in die Partie. Zu viele Fehler im Aufbau spielten Ingelheim in die Karten. Außerdem wirkten die Gäste gerade im ersten Abschnitt deutlich emotionaler und williger als die Idarer. Während das SC-Team seinen Stiefel herunter kickte, feierten sich die Ingelheimer Jungs gegenseitig für jede gelungene Aktion – auch, wenn es nur eine rettende Grätsche zur Ecke war. Das 0:1 kam deshalb auch gar nicht so überraschend. Matthes Keserue besorgte den Treffer nach einem langen Ball (15.). Das Tor schien die Idarer aufzuwecken. In der 27. Minute drang Ron Reich nach Doppelpass mit Fabio Blum in den Strafraum ein und wurde gefoult. Vollkommen zu Recht gab es einen Elfmeter für den SC. Reich trat selbst an und verwandelte sicher zum 1:1. Drei Minuten später schoss Blum einen Ball weg, nachdem der Schiedsrichter das Spiel schon unterbrochen hatte. Die Gelbe Karte plus, also eine Fünf-Minuten-Zeitstrafe – war die Konsequenz. Es blieb beim 1:1 bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Gastgeber druckvoller, ohne allerdings zwingend zum Abschluss zu kommen. Das Tor fiel wieder auf der anderen Seite. Cihan Korkusuz nutzte eine Unachtsamkeit zur erneuten Gästeführung (55.). Die letzte halbe Stunde war von extremer Hektik geprägt. Ingelheim schmiss sich leidenschaftlich in jeden Ball und verhinderte so ein ums andere Mal einen Torschuss der Holländer-Jungs.

„Mund abputzen, aus den Fehlern lernen und am Sonntag Woche in Ludwigshafen wieder neu angreifen“

SC-A-Jugend-Trainer Stephan Holländer

Sage und schreibe viermal verteilte der konsequente Schiedsrichter Luca Kevin Dieterich Gelbe Karten plus, also Zeitstrafen, gegen die Gäste. Allerdings konnten die Idarer kein Kapital aus der jeweiligen Überzahl schlagen, obwohl sie kurzzeitig sogar zwei Akteure mehr auf dem Feld hatten. Stattdessen ließen sie sich eher von der Unruhe anstecken und agierten viel zu hektisch.

So kam es, wie es kommen musste. ,Julien Reichwald traf in der 86. Minute zum 1:3 und besiegelte die erste SC-Niederlage der Saison. Der Torschütze musste in der 90. Spielminute mit Gelb-Rot vom Platz, doch auch diese erneute Überzahl in der fünfminütigen Nachspielzeit konnten die glücklosen Gastgeber nicht für eine Ergebniskorrektur nutzen. „Mund abputzen, aus den Fehlern lernen und am Sonntag Woche in Ludwigshafen wieder neu angreifen“, lautete das Fazit des enttäuschten Trainers Stephan Holländer. Am Sonntag gastiert der SC, der nun Vierter ist, beim punktgleichen Fünften, Ludwigshafener SC II. Anstoß ist dann um 13.30 Uhr.

Joker Christopher Repak avanciert zum Matchwinner

C-Junioren: Der SC Idar-Oberstein hat am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg eingefahren. Bei der FG 08 Mutterstadt gab es ein 3:0. Dabei avancierte Christopher Repak zum Matchwinner. In der Halbzeit für Philip Hub eingewechselt, war der Angreifer an allen drei Treffern der Edelsteinstädter beteiligt. Erstmals in der 60. Minute, als Repak nach einer Flanke zuerst per Kopf am Ball war, dann aber die Faust des Mutterstädter Keepers am Kopf spürte. Dem souveränen Schiedsrichter Christian Schuhmacher bleib nichts anderes übrig, als auf Strafstoß zu entscheiden. Tiago Fritz verwandelte sicher zum 1:0. In der Nachspielzeit bediente Joker Repak seinen Mitspieler Maurice Korb, der – auch gerade erst eingewechselt –- überlegt zum 2:0 vollstreckte. Den Schlusspunkt erledigte Repak selbst, als er mit einem Kopfball nach Zuspiel von Cassian Gorges den 3:0-Endstand erzielte.

Bevor Repak erstmals in Erscheinung trat, hatten sich die Pfälzer bereits dezimiert. Christian Russo, Angreifer der Mutterstädter, sah nach einem Ellbogencheck gegen Ben Gebhardt die Rote Karte (57.). Davon profitierte der SC in der Schlussphase und gewann hochverdient. Im zweiten Abschnitt war die Überlegenheit der SC-Mannschaft dann deutlich und das Geschehen spielte sich ausschließlich in der Hälfte der Heimelf ab. Mutterstadt konnte keine Torchance notieren.

Die Rote Karte und die Joker Repak und Korb bescherten dem SC den ersten Saisonsieg. SC-Trainer Wolfgang Krins lobte das gesamte Team. „Wir waren von Beginn an gut im Spiel, die Körpersprache stimmte und das Team wollte den Sieg unbedingt. Wir haben verdientermaßen den Bock umgestoßen und freuen uns über den ersten Dreier der Saison“, resümierte der Übungsleiter.

A m Samstag reisen die Idarer C-Jugendlichen nun selbstbewusst zum Auswärtsspiel beim TSV Schott Mainz. Anstoß ist um 14 Uhr.