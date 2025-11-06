B-Junioren fliegen raus A-Jugend des SC Idar spielt Regionalligist an die Wand 06.11.2025, 15:28 Uhr

i Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein erwischten im Verbandspokal einen gebrauchten Tag und flogen aus dem Wettbewerb. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Große Freude herrschte bei Wolfgang Krins, dem C-Junioren-Coach des SC Idar-Oberstein. Sein Team spielte sich in einem Derby ins Verbandspokal-Viertelfinale. Gleiches glückte auch den A-Junioren, während es bei den B-Junioren lange Gesichter gab.

Überraschungen erlebten die Jugendfußballer des SC Idar-Oberstein im Verbandspokal – positive wie negative. Während die A-Junioren Regionalligist Wormatia Worms aus dem Rennen warfen, zogen die B-Junioren bei einem klassentieferen Team den Kürzeren. Die C-Junioren wiederum nahmen Revanche für die Punktspielniederlage und zogen im Derby in Meisenheim in die nächste Runde ein.







