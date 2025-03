Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein haben den nächsten empfindlichen Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft in der Verbandsliga hinnehmen müssen. Gegen den SC Hauenstein setzte es die erste Heimniederlage dieser Saison. Damit hat die Mannschaft von Trainer Stephan Holländer drei ihrer letzten vier Punktspiele verloren. Der Aufstieg in die Regionalliga hat das Team nun nicht mehr in der eigenen Hand.

Anders sieht das B-Junioren des Vereins aus. Das Team von Coach Marco Reich machte es sich zwar schwerer als nötig, behauptete aber mit einem 3:0 beim TV 1817 Mainz seine Tabellenführung.

Bei Standardsituationen anfällig

Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein quittierten eine ziemlich überraschende 2:3-Heimniederlage im Haag gegen den SC Hauenstein. Die Gäste gingen rasch durch Konstantinos Petrakoglu, der eine Unachtsamkeit der SC-Deckung bei einer Standardsituation ausnutzte, in Führung (9.). Ein Eigentor von Jannik Muth nach Hereingabe von Jelle Lang brachte den Ausgleich (35.), doch Sekunden vor dem Pausenpfiff machte der Hauensteiner Akteur seinen Fauxpas wieder gut und besorgte per Foulelfmeter die abermalige Gästeführung (45.+2). Zuvor war der Idarer Maik Kohlhaas am Pfosten gescheitert.

Kurz nach Wiederanpfiff verwertete Jelle Lang aber eine gute Vorarbeit von Maik Kohlhaas zum 2:2-Ausgleich (50.). Als die SC-Führung in der Luft lag, nutzte Petrakoglu mit einer Kopie seines ersten Treffers einen Eckball am langen Pfosten zum 3:2 für Hauenstein aus (60.). In der Folge scheiterten Tim Glas am Pfosten und Maik Kohlhaas freistehend am eigentlich schon geschlagenen Hauensteiner Torhüter. So blieb es bei der schmerzhaften Pleite. „Der Gegner hat leidenschaftlich verteidigt und durch drei Standards seine Tore gemacht. Es waren seine einzigen Chancen im ganzen Spiel“, bilanzierte SC-Coach Holländer, der aber auch feststellte: „Wir waren nicht so griffig in den Zweikämpfen und haben zum wiederholten Male in der Saison durch Standardsituationen Gegentore kassiert.“

Am Mittwoch gastiert die JSG Nahe-Glan

Im Kampf um den Aufstieg blendet der Trainer die Tabelle aus. Bei sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter TSV Gau-Odernheim (der SC hat ein Spiel weniger und das direkte Duell mit dem Spitzenreiter in der Hinterhand) sowie einem Zähler Rückstand auf die spielgleiche Spvgg Ingelheim sind die Idarer A-Junioren nun au Patzer der Kontrahenten angewiesen. „Wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel schauen“, empfiehlt Holländer.

Schon am Mittwoch müssen die SC-Jungs wieder ran. Um 19 Uhr gastiert die JSG Nahe-Glan im Haag. Das Team aus Meisenheim und Umgebung ist mit acht Punkten Vorletzter. Ein Sieg ist also Pflicht für den SC.

Reich trotz 3:0-Sieg nicht voll zufrieden

Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein siegten sicher mit 3:0 beim TV 1817 Mainz. Trainer Reich war trotzdem nicht voll zufrieden: „Wir haben es uns unnötig schwer gemacht, weil wir unsere Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt haben. Den Torschützen Mohamad Al Ali (2) und Moussa Segadipa zollte der Coach ein besonderes Lob. Am Sonntag (11 Uhr) gastiert der SV Gonsenheim II im Haag.