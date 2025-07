AH- und Jugendfußball treffen sich am Wochenende beim TSV Hargesheim bei insgesamt fünf Turnieren um den Gräfenbach-Cup.

Hargesheim. Auf dem Gelände des TSV Hargesheim wird am Wochenende zum 18. Mal der Gräfenbach-Cup auf dem Wissberg. Von Freitag bis Sonntag rollt der Fußball bei mehreren Turnieren.

Los geht es am Freitag mit den Duellen der Alten Herren. Ab 18.30 Uhr stehen sich acht Mannschaften mit Fußball-Altmeistern gegenüber. Es ist die vierte Auflage dieses Turniers.

Nach den Alten Herren übernehmen dann die Jugendfußballer den Wissberg. Am Samstag und Sonntag stehen Turniere von der G bis zur D-Jugend auf dem Programm. Insgesamt haben 41 Mannschaften ihr Kommen zugesagt. Da wird viel los sein beim TSV Hargesheim.

Los geht es am Samstag, um 10 Uhr mit 15 F-Jugend-Teams, ehe um 14 Uhr das D-Jugendturnier mit acht Mannschaften stattfindet. Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit sechs Teams der G-Jugend weiter. Am Nachmittag findet dann noch das E-Jugendturnier mit zwölf Mannschaften statt. Mit Teams aus dem den Kreisen Birkenfeld, Bingen-Mainz, Alzey-Worms und Kaiserslautern ist das Feld bunt gemischt.