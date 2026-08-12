Technik und Tore im Angebot 400 Kicker toben sich beim Turnier in Hahnstätten aus Stefan Nink 12.08.2026, 11:34 Uhr

i Einfach nach Herzenslust kicken: Das stand auch für die E-Jugendlichen der JSG Birlenbach und der Usinger TSG (0:0) im Mittelpunkt des Turniers. Andreas Hergenhahn

Kurz vor dem Auftakt der Pokal- und Punktrunden nutzten junge Kicker das bewährte Angebot des SC Birlenbach, beim Turnier in Hahnstätten ihre aktuelle Form zu testen und nach Herzenslust Fußball unter Wettkampfbedingungen zu spielen.

Nach zwei begeisternden Tagen zogen Organisatoren, Spieler, Trainer und die zahlreichen Helfer ein positives Fazit der 39. Auflage des vom SC Birlenbach und seinen JSG-Partnern ausgerichteten Jugendfußballturniers, das rund 400 Kicker mitsamt Anhang auf die Zentrale Sportanlage in Hahnstätten lockte.







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