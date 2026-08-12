Technik und Tore im Angebot
400 Kicker toben sich beim Turnier in Hahnstätten aus
Einfach nach Herzenslust kicken: Das stand auch für die E-Jugendlichen der JSG Birlenbach und der Usinger TSG (0:0) im Mittelpun
Einfach nach Herzenslust kicken: Das stand auch für die E-Jugendlichen der JSG Birlenbach und der Usinger TSG (0:0) im Mittelpunkt des Turniers.
Andreas Hergenhahn

Kurz vor dem Auftakt der Pokal- und Punktrunden nutzten junge Kicker das bewährte Angebot des SC Birlenbach, beim Turnier in Hahnstätten ihre aktuelle Form zu testen und nach Herzenslust Fußball unter Wettkampfbedingungen zu spielen.

Lesezeit 2 Minuten
Nach zwei begeisternden Tagen zogen Organisatoren, Spieler, Trainer und die zahlreichen Helfer ein positives Fazit der 39. Auflage des vom SC Birlenbach und seinen JSG-Partnern ausgerichteten Jugendfußballturniers, das rund 400 Kicker mitsamt Anhang auf die Zentrale Sportanlage in Hahnstätten lockte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

JugendfußballSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport