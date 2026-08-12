Kurz vor dem Auftakt der Pokal- und Punktrunden nutzten junge Kicker das bewährte Angebot des SC Birlenbach, beim Turnier in Hahnstätten ihre aktuelle Form zu testen und nach Herzenslust Fußball unter Wettkampfbedingungen zu spielen.
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Nach zwei begeisternden Tagen zogen Organisatoren, Spieler, Trainer und die zahlreichen Helfer ein positives Fazit der 39. Auflage des vom SC Birlenbach und seinen JSG-Partnern ausgerichteten Jugendfußballturniers, das rund 400 Kicker mitsamt Anhang auf die Zentrale Sportanlage in Hahnstätten lockte.