Tage des Jugendfußballs 300 Zuschauer sehen sehr spannendes A-Jugend-Endspiel Sascha Nicolay 11.06.2026, 14:55 Uhr

i Der Jubel war riesig, doch bis die A-Junioren der JSG Birkenfeld ihren Titel unter Dach und Fach hatten, mussten sie ganz schön zittern. Andreas Schmitz

Im Rahmen der Tage des Jugendfußballs beim SV Mittelreidenbach fanden wieder die Kreispokal-Endspiele aller Altersklassen statt. Der SC Idar-Oberstein sicherte sich dabei zwei Titel, aber auch ein Gastgeber-Team schlug zu.

Das letzte Endspiel war gleichzeitig das spannendste. Viel fehlte nicht, und die JSG Edelstein Idar-Oberstein hätte einen 0:3-Rückstand gegen die JSG Birkenfeld aufgeholt. Doch mit Glück und Geschick brachten die Birkenfelder die Führung über die Runden und schnappten sich vor 300 Zuschauern den Kreispokal der A-Junioren.







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