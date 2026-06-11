Im Rahmen der Tage des Jugendfußballs beim SV Mittelreidenbach fanden wieder die Kreispokal-Endspiele aller Altersklassen statt. Der SC Idar-Oberstein sicherte sich dabei zwei Titel, aber auch ein Gastgeber-Team schlug zu.
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Das letzte Endspiel war gleichzeitig das spannendste. Viel fehlte nicht, und die JSG Edelstein Idar-Oberstein hätte einen 0:3-Rückstand gegen die JSG Birkenfeld aufgeholt. Doch mit Glück und Geschick brachten die Birkenfelder die Führung über die Runden und schnappten sich vor 300 Zuschauern den Kreispokal der A-Junioren.