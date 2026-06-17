Pokal-Endspiele am Lahnblick 2:0 – JSG Lahn gewinnt Finale auf heimischem Platz Stefan Nink 17.06.2026, 08:54 Uhr

i Guney Karakayali (rechts) legte mit gleich zwei Treffern für die E-Jugend der TuS Nassovia Nassau den Grundstein zum Kreispokalsieg. Den Katzenelnbogenern Luuk Martin und Lino Schmidt (von links) blieb in dieser Szene das Nachsehen. Andreas Hergenhahn

Festtag für den heimischen Fußball: Am Altendiezer Lahnblick ermittelten Nachwuchskicker in fünf Altersklassen ihre Kreispokalsieger. Es gab letztlich in guter Atmosphäre fünf verschiedene Sieger.

Der Rasen am Altendiezer Lahnblick war Schauplatz der Finalspiele um den Fußball-Kreispokal des heimischen Nachwuchses. Die JSG Bogel (A-Junioren), JSG Mühlbachtal (B-Junioren), JSG Bad Ems-Nassau (C-Junioren), JSG Lahn (D-Junioren) und TuS Nassau (E-Junioren) setzten sich letztlich durch und sorgten für ausgelassene Feierlaune.







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