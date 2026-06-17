Festtag für den heimischen Fußball: Am Altendiezer Lahnblick ermittelten Nachwuchskicker in fünf Altersklassen ihre Kreispokalsieger. Es gab letztlich in guter Atmosphäre fünf verschiedene Sieger.
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Der Rasen am Altendiezer Lahnblick war Schauplatz der Finalspiele um den Fußball-Kreispokal des heimischen Nachwuchses. Die JSG Bogel (A-Junioren), JSG Mühlbachtal (B-Junioren), JSG Bad Ems-Nassau (C-Junioren), JSG Lahn (D-Junioren) und TuS Nassau (E-Junioren) setzten sich letztlich durch und sorgten für ausgelassene Feierlaune.