Starke Talente: Während die D-Jugendlichen des TuS KK sogar weiter von der Tabellenspitze der Bezirksliga grüßen, haben die B-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau einmal mehr unterstrichen, dass sie zum Besten gehören, was ihre Staffel zu bieten hat.
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Nach den Herbstferien hieß es für die überkreislich vertretenen heimischen Nachwuchsfußballer schnell wieder in die Gänge zu kommen. Den B-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau, der C-Jugend der JSG Rhein-Taunus und den D-Jugendlichen des TuS KK gelang dies besonders gut.