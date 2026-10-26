Punktgewinn in Wirges 1:1 – JSG Bad Ems-Nassau trotzt Regen und Wind Stefan Nink 26.10.2026, 12:14 Uhr

i Yehor Zasovytsyi (rechts, gegen Lasse Schreiber) brachte die JSG BEN beim Spitzenspiel in Wirges in Führung. Am Ende nahmen die Kombinierten einen Punkt mit an die Lahn. Andreas Hergenhahn

Starke Talente: Während die D-Jugendlichen des TuS KK sogar weiter von der Tabellenspitze der Bezirksliga grüßen, haben die B-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau einmal mehr unterstrichen, dass sie zum Besten gehören, was ihre Staffel zu bieten hat.

Nach den Herbstferien hieß es für die überkreislich vertretenen heimischen Nachwuchsfußballer schnell wieder in die Gänge zu kommen. Den B-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau, der C-Jugend der JSG Rhein-Taunus und den D-Jugendlichen des TuS KK gelang dies besonders gut.







Artikel teilen

Artikel teilen