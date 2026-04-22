Eine überragende Kulisse bildete den Rahmen für ein herausragendes Jugendfußballspiel im Hans-Dieter-Krieger-Stadion. Die U19 des SC Idar wehrte sich dabei gegen den 1. FC Kaiserslautern glänzend. Der FCK gewann das Spiel dann binnen 15 Minuten.
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Im Hans-Dieter-Krieger-Stadion ist ein Jugendfußballfest gefeiert worden. Mehr als 1000 Zuschauer erlebten das Halbfinale im A-Junioren-Verbandspokal zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem 1. FC Kaiserslautern. Der zwei Ligen tiefen angesiedelte SC verkaufte sich dabei teuer, verlor am Ende zwar 0:6, war aber in den ersten 45 Minuten auf Augenhöhe mit dem Titelverteidiger.