SC Idar verliert 0:6 gegen FCK 1003 Zuschauer beim A-Jugend-Pokal-Halbfinale im Haag Sascha Nicolay 22.04.2026, 12:38 Uhr

i Yanis Bier (links) attackiert FCK-Akteur Sami Bousfia. Im Hintergrund beobachtet Fabio Blum die Szene. Bier war einer der herausragenden Spieler des SC Idar-Oberstein im Halbfinale des A-Junioren-Verbandspokals. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Eine überragende Kulisse bildete den Rahmen für ein herausragendes Jugendfußballspiel im Hans-Dieter-Krieger-Stadion. Die U19 des SC Idar wehrte sich dabei gegen den 1. FC Kaiserslautern glänzend. Der FCK gewann das Spiel dann binnen 15 Minuten.

Im Hans-Dieter-Krieger-Stadion ist ein Jugendfußballfest gefeiert worden. Mehr als 1000 Zuschauer erlebten das Halbfinale im A-Junioren-Verbandspokal zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem 1. FC Kaiserslautern. Der zwei Ligen tiefen angesiedelte SC verkaufte sich dabei teuer, verlor am Ende zwar 0:6, war aber in den ersten 45 Minuten auf Augenhöhe mit dem Titelverteidiger.







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