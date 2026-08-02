Vor mehr als 800 Zuschauern 0:4 – TuS Koblenz unterliegt Werder Bremen im Pokal René Weiss 02.08.2026, 21:56 Uhr

i Louis Golombek (blaues Trikot) und seine TuS Koblenz setzten alles daran, dem SV Werder Bremen in der ersten Runde des Pokals der A-Junioren Paroli zu bieten, doch am Ende setzte sich der Profinachwuchs mit 4:0 durch. René Weiss

Paroli geboten haben die jungen Schängel allemal, doch am Ende setzte sich die Qualität des Profinachwuchses durch. Vor mehr als 800 Zuschauern gewann der SV Werder Bremen in Runde eins des Pokals der A-Junioren mit 4:0 gegen die TuS Koblenz.

U19-Rheinlandpokalsieger TuS Koblenz hatte alles reingeworfen, ein paar durchaus gute Chancen herausgespielt, aber am Ende war es wie so häufig im Pokal: Der Favorit spielt irgendwann doch seine Qualitäten aus und gewinnt am Ende souverän. So endete für die Talente der „Schängel“ der A-Junioren DFB-Vereinspokal, wie der DFB-Pokal im ältesten Nachwuchs etwas ungelenk heißt, in Runde 1 mit einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Werder Bremen.







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