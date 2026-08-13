Wird Jakob Krautkrämer der nächste Zweitligaspieler aus dem Hunsrück? Der Rohrbacher hat sich jedenfalls in den Profi-Kader von Greuther Fürth reingekämpft.
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Wird der 21-jährige Rohrbacher Jakob Krautkrämer der nächste Rhein-Hunsrücker nach dem gebürtigen Bucher Peter Ritter (Alemannia Aachen, Fortuna Köln und Stahl Brandenburg), dem Dickenschieder Michael Dämgen (SC Freiburg und Alemannia Aachen, spielte auch 70 Mal in der Bundesliga für Bayer Uerdingen), dem Dichtelbacher Peter Eich (1.