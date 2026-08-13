Profi-Debüt im Franken-Derby? Jakob Krautkrämer steht im Kader von Greuther Fürth Michael Bongard 13.08.2026, 12:25 Uhr

i Der 21-jährige Rohrbacher Jakob Krautkrämer, in der Jugend beim JFV Rhein-Hunsrück, der TuS Koblenz und dem 1. FC Köln ausgebildet, hat sich in den Kader von Zweitligist Spvgg Greuther Fürth reingekämpft. Jakob Krautkrämer

Wird Jakob Krautkrämer der nächste Zweitligaspieler aus dem Hunsrück? Der Rohrbacher hat sich jedenfalls in den Profi-Kader von Greuther Fürth reingekämpft.

Wird der 21-jährige Rohrbacher Jakob Krautkrämer der nächste Rhein-Hunsrücker nach dem gebürtigen Bucher Peter Ritter (Alemannia Aachen, Fortuna Köln und Stahl Brandenburg), dem Dickenschieder Michael Dämgen (SC Freiburg und Alemannia Aachen, spielte auch 70 Mal in der Bundesliga für Bayer Uerdingen), dem Dichtelbacher Peter Eich (1.







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