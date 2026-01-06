In Mudersbach steht künftig ein Brüderpaar auf dem Feld

In der Bezirksliga Westfalen gibt es eine fußballerische Premiere: Ab sofort stehen die Brüder Maurice und Tim Adanic gemeinsam für die SG Mudersbach/Brachbach auf dem Platz. Es ist die vierte Winter-Verpflichtung des westfälischen Bezirksligistens.
Lesezeit 1 Minute
Nach Tim Fischbach, Lion Noel Arns (beide vom FC Freier Grund) sowie Noah Steinau (von der SG Malberg) präsentiert der westfälische Bezirksligist SG Mudersbach/Brachbach zum Jahreswechsel ihren vierten Winter-Neuzugang. Maurice Adanic, der die komplette Jugendabteilung bei der SG 06 Betzdorf durchlief und danach seine ersten beiden Seniorenjahre bei der SG Mudersbach/Brachbach verbrachte, wechselte im vergangenen Sommer zurück nach Betzdorf.