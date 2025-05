Die Lotto-Elf kommt am 21. Mai nach Sabershausen. Und wenn diese mit vielen ehemaligen Fußballprofis gespickte Elf kommt, geht es wie immer um eine gute Sache. In diesem Fall geht es um „Hilfe für Janna“ nach einem tragischen Autounfall.

Es gab viele Motive bei der Pressekonferenz für das Spiel der Lotto-Elf am Mittwoch, 21. Mai, 19 Uhr in Sabershausen, die im Gedächtnis haften bleiben. Eine Szene aber, die sich abseits des Trubels und der obligatorischen Fotos um Lotto-Elf-Coach Hans-Peter Briegel und Teammanager Edgar „Euro-Eddy“ Schmitt abspielte, war mit die schönste an diesem Nachmittag in Sabershausen.

Die kleine Janna jagt mit einer Freundin dem Ball nach. Die Freundin schiebt den Rollstuhl, in dem die querschnittsgelähmte Dreijährige sitzt, in Windeseile über den Sabershausener Rasen. Jannas Bruder Julius treibt den Ball verbissen vor sich her, Janna lacht übers ganze Gesicht. Es ist ein Bild, das Leichtigkeit ausstrahlt. Wenn man aber wenige Minuten zuvor den Worten des Dankes von Jannas Mutter Jeanine Feld-Weber zugehört hat, die sie an alle gerichtet hatte, die diese besondere Veranstaltung am 21. Mai organisiert haben, und bei denen sie immer wieder ins Stocken geriet, wird einem klar: Von dieser Leichtigkeit und Unbeschwertheit ist die vierköpfige Sabershausener Familie seit einem tragischen Autounfall im August 2023 noch entfernt, denn es sind weit mehr als die körperlichen Wunden, die heilen müssen. Auch deshalb kommt die Lotto-Elf, die sich auf die Fahnen geschrieben hat: Legenden helfen!

Hans-Peter Briegel: Dafür sind wir da

Dass Europameister Briegel, Legende des 1. FC Kaiserslautern, und der Karlsruher Europapokal-Held Schmitt Sabershausen nicht direkt gefunden haben, entlockt allen im Klubheim des SV ein Schmunzeln. Auf dem Podium sitzen Briegel und Schmitt nun aber zusammen mit Jannas Familie und dem Vorstand der Sabershausener, für den Geschäftsführer Sebastian Knoop und der Vorsitzende Pascal Kindlein das Wort zu Beginn ergreifen. „Wir waren uns schnell einig, dass wir die Familie unterstützen wollen“, sagt Kindlein, „wir sind sehr froh, dass es mit der Lotto-Elf geklappt hat.“ Und Knoop, der die Pressekonferenz leitet, ergänzt: „Seit Oktober 2024 sind wir in den Planungen, jetzt steht der Feinschliff an.“ Briegel und Schmitt hören den Worten aufmerksam zu, vor allem denen von Jannas Mutter. „Das sind schwere Schläge. Hier zu helfen, dafür sind wir da“, sagt Briegel, der seit 14 Jahren die Lotto-Elf coacht – zu Beginn noch im Verbund mit dem verstorbenen Kaiserslauterner Weltmeister Horst Eckel. Und Schmitt sagt: „Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es ist einzigartig, was die Lotto-Elf in Rheinland-Pfalz macht.“

i Einige der Protagonisten für das Spiel der Lotto-Elf am 21. Mai in Sabershausen auf einen Blick (von links): Teammanager Edgar Schmitt, Trainer Hans-Peter Briegel, Pascal Kindlein (Vorsitzender SV Sabershausen), Sebastian Knoop (Geschäftsführer SV), Thomas Weiler (zweiter Vorsitzender SV), Justus Weber, Jeanine Feld-Weber, Janna und ihr Bruder Justus. Mirko Bernd

4,3 Millionen haben die ehemaligen Profis, bei denen in Sabershausen neben vielen anderen bekannten Namen Weltmeister Guido Buchwald oder der frühere Bochumer Dariusz Wosz mitwirken werden, mittlerweile eingespielt. Im Schnitt sind es 15.000 Euro pro Spiel. Die Spenden und Einnahmen vom 21. Mai werden eins zu eins an die Familie gehen, für die seit dem tragischen Unfall nicht mehr ist, wie es war.

Es wird aber am 21. Mai nicht nur das Spiel der Lotto-Elf gegen eine Ü40-Auswahl des SV Sabershausen, verstärkt durch einige Akteure aus dem Umkreis, stattfinden. Auch hier spielt Wosz, der noch topfit ist, eine große Rolle: Denn er wird mit dem aus Dickenschied stammenden früheren Zweitliga-Profi Michael Dämgen ein Kindertraining vor der Partie leiten, Wosz’ Frau Nika Krosny-Wosz bietet einen Cheerleading-Workshop auf dem Sabershausener Rasen an. „Wir haben schon 30 Anmeldungen für den Tanz-Workshop und 80 Anmeldungen für das Kindertraining“, freut sich Knoop.

Großer Wunsch: Gutes Wetter, viele Zuschauer und viele Tore

Was alle neben der großen Bereitschaft zu helfen, eint: der Wunsch nach gutem Wetter und vielen Zuschauern. „Und es sollen viele Tore fallen“, hofft Briegel. Mehr natürlich für sein Team, aber das ist in all’ den Jahren immer so gewesen – und da dürfte sich auch am 21. Mai nichts ändern. Viel wichtiger ist, dass es hilft, den Alltag einer Familie und speziell eines kleinen Mädchens zu ändern. Damit sich das Lachen auf Jannas Gesicht noch viel öfter einstellt, als bei einer sehr schönen Szene abseits des offiziellen Teils.

Vorverkauf und Spenden

Karten für das Spiel der Lotto-Elf gegen die Ü40 des SV Sabershausen sind unter https://events.vereinstickets.de/sv-sabershausen erhältlich. Spenden sind bis zum Spiel möglich an die Lotto Rheinland-Pfalz-Stiftung, IBAN: DE75 5705 0120 0000 3351 33, BIC: MALADE51KOB, Verwendungszweck: Benefizspiel „Hilfe für Janna“