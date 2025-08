Eine Szene gab es, die selbst beim Zuschauen wehtat: der Moment im Testspiel gegen den SV Seekirchen, in dem Jae-sung Lee mit dem Gesicht gegen einen Torpfosten knallte. Dass der Südkoreaner nach kurzer Behandlung weiterspielte, als sei nichts passiert, hing wohl nur mit dem den Schmerz überdeckenden Schock zusammen. Einen Tag später ergab die Magnetresonanztomografie einen doppelten Jochbeinbruch – den Rest des Trainingslagers verbrachte Lee als Zuschauer, in Mainz soll er möglichst schnell mit einer individuell angefertigten Maske wieder ins Übungsprogramm einsteigen.

4:3 gegen Crystal Palace

Abgesehen davon verlief die Woche des Bundesligisten im österreichischen Hopfgarten im Brixental zur vollen Zufriedenheit der Verantwortlichen. Nicht, dass von Anfang an alles optimal gelaufen wäre; in der Partie gegen den Regionalligisten aus der Nähe von Salzburg (5:0) vermisste Trainer Bo Henriksen noch einige einstudierte offensive Abläufe. Die Entwicklung jedoch konnte sich sehen lassen: Vier Tage später überzeugten seine Leute beim 4:3 (1:1) im auf zweimal 60 Minuten angesetzten Duell gegen Crystal Palace.

Schon in der ersten Stunde der A-Formationen besaßen die Mainzer mehr Spielanteile und Torchancen. Der zweite Anzug aber spielte den Premier-League-Klub, abgesehen von den beiden späten Gegentoren, regelrecht an die Wand. Bemerkenswert waren insbesondere die Leistungen der jungen Akteure, allen voran des erst 17-Jährigen Kacper Potulski, der in dieser Saison für die U23 vorgesehen ist und andeutete, dass er das Zeug zu mehr hat. „Wow, was für ein Mann“, sagte Henriksen über den Innenverteidiger. „Er ist eine Maschine.“

Verteidigung steht

Der junge Pole besitzt das Potenzial, perspektivisch in die Hintermannschaft hineinzuwachsen. Ob der Verein in der laufenden Transferperiode noch einen gestandenen Innenverteidiger verpflichtet, gehört zu den offenen Fragen. Grundsätzlich sind die Positionen mit Stefan Bell, Dominik Kohr, Danny da Costa, Maxim Leitsch und Andreas Hanche-Olsen gut besetzt – sofern es im Saisonverlauf nicht zu nennenswerten Verletzungsausfällen oder Sperren kommt. Und Hanche muss sich nach einer Knieoperation noch an die volle Belastung heranarbeiten.

In der Offensive wird viel davon abhängen, inwieweit die 05er in der Lage sind, Jonathan Burkardts Wechsel nach Frankfurt zu kompensieren. Der beste deutsche Bundesligastürmer der vorigen Saison hatte 18 der 55 Mainzer Treffer erzielt und maßgeblichen Anteil daran, dass die Mannschaft Mitte August in die Play-offs zur Conference League geht. Benedikt Hollerbach, für stolze 10 Millionen Euro von Union Berlin an den Bruchweg geholt, soll dazu beitragen, die entstandene Lücke zu schließen.

Keine Panikkäufe

Als Mittelstürmer und damit positionsgetreuer Nachfolger Burkardts hat sich Nelson Weiper, seit seinem siebten Lebensjahr im Verein, spätestens bei der U21-Europameisterschaft in den Vordergrund gespielt. Henriksen traut dem 20-Jährigen eine Menge zu: „Weiper kann 15 Tore schießen“, sagt er. Mit Hollerbach, Lee, dem neuen Japaner Sota Kawasaki und Paul Nebel, Shootingstar der vorigen Saison und einer der prägenden Akteure der U-21-EM, sind die Halbpositionen stark besetzt.

Keine Veränderungen sind unter normalen Umständen im Tor (Robin Zentner), auf den Außenbahnen (Anthony Caci, Phillipp Mwene) sowie im Zentrum zu erwarten. Nadiem Amiri, der am ersten Tag des Trainingslagers seinen Verbleib bei den 05ern bekanntgab („Sonst wäre ich nicht hier“), soll wie gehabt mit Kaishu Sano eine Doppelsechs bilden, die ihresgleichen sucht.

23 Feldspieler und drei Torhüter umfasst der Kader, nachdem Hyun-seok Hong und Marco Richter auf Leihbasis zum FC Nantes beziehungsweise Darmstadt 98 gewechselt sind. „Wir haben eine sehr gute Mannschaft, ich bin damit sehr zufrieden“, sagt Henriksen, will ein bis zwei weitere Verstärkungen aber nicht ausschließen. Anlass zu Panikkäufen besteht nicht – auch nach überstandener Conference-League-Qualifikation bliebe noch Zeit, um personell nachzulegen.