Kreisehrenamtstag in Rettert: Großes Engagement wird in gebührendem Rahmen gewürdigt
Abseits des großen Fußballs sorgen an der Basis Menschen mit Leidenschaft und Enthusiasmus dafür, dass der Laden läuft. Der Fußball-Kreis Rhein-Lahn nahm dies zum Anlass, beim Ehrenamtstag im Retterter Landgasthof Gemmer gebührend Danke zu sagen.
Der Landgasthof Gemmer war Schauplatz des jüngsten Ehrenamtstages des Fußballkreises Rhein-Lahn. Kreisvorsitzender Oliver Stephan (Gückingen) begrüßte zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Sport, darunter den 1. Kreisbeigeordneten Marcel Willig, die Landtagsabgeordneten Matthias Lammert und Manuel Liguori, die stellvertretende Sportkreisvorsitzende Birgit Peetz sowie Patrik Klos, den Landesehrenamtsbeauftragten des Fußballverbandes Rheinland.