Vier Stammkräfte fehlen der SG Geschwächte Mudersbacher ohne Chance in Ottfingen 03.11.2025, 13:19 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die SG Mudersbach/Brachbach musste im Auswärtsspiel beim SV Ottfingen eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Über 90 Minuten bekam es die Mannschaft von Timo Schlabach nicht hin, Gefahr nach vorne auszustrahlen, auch weil vier wichtige Stützen fehlten.

Die SG Mudersbach/Brachbach fuhr am Sonntag ohne die vier Stammspieler Nikolai Heidrich, Luca Zips, David Floris und Steffen Kempf zum zwölften Spiel der laufenden Saison in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5). Beim SV Ottfingen setzte es für die SG eine 0:2 (0:1)-Niederlage, bei der man merkte, dass der kleine Kader der SG diese Ausfälle nicht auffangen kann.







Artikel teilen

Artikel teilen