Traditionsduell in Siegen Gegen Wuppertal soll die Negativserie gestoppt werden Moritz Hannappel 12.03.2026, 12:21 Uhr

i Paul-Philipp Besong (rechts) jubelt hier mit seinem Kapitän Jan-Luca Rumpf über den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich bei der Niederlage in Lotte. Im Heimspiel gegen Wuppertal soll wieder ein Sieg her. Marco Bader

Der Rahmen ist gegeben: Unter Flutlicht im Leimbachstadion wollen Trainer Boris Schommers und seine Elf wieder zurück in die Erfolgsspur. Werden erneut die Standardsituationen den Ausschlag über Sieg und Niederlage geben? Beide zeigten sich anfällig.

Wie ungemütlich wird es im Leimbachstadion? Nach zwei vermeidbaren Niederlagen in Folge suchen die Sportfreunde Siegen in der Regionalliga West mal wieder nach einem Erfolgserlebnis. Zumindest der Rahmen für einen „Turnaround“ ist am Freitagabend gegeben, wenn um 19.







