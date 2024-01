Plus Hachenburg Weniger Oberligisten und zwei Debütanten: Pils-Cup in Hachenburg kommt ausgeglichener daher Aufmerksame Leser werden sich erinnern: 2023 veröffentlichte unsere Zeitung im Vorfeld des Hachenburger Pils-Cups einen ironischen Ausblick auf den Hallenfußball-Klassiker, der für Aufregung sorgte. Kicken auf Kunstrasen? Live-Übertragung auf Sport 1? Dass manch einer das für bare Münze nahm, könnte auch als Indiz dafür gelten, dass ein derartiger Rahmen dem traditionsreichen Turnier durchaus gerecht werden würde. Doch die Veranstalter halten auch bei der 31. Auflage an Bewährtem fest. Von Andreas Hundhammer

Das gilt vor allem für das Teilnehmerfeld, dem wie gewohnt unterklassige Teams aus der unmittelbaren Umgebung sowie ambitionierte Mannschaften aus dem erweiterten Umland angehören. Und das gilt für den Ablauf, demgemäß sich an diesem Freitagabend und ab Samstagmittag in Hachenburg in der Vorrunde die Spreu vom Weizen trennt, ehe es ...