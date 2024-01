Plus Simmern/Cochem Vier Kreismeister stehen fest: Drei Titel für Mastershausen/Blankenrath, einer für Bremm Die Futsal-Kreismeister bei den B-, C-, D- und E-Junioren stehen fest: Die JSG Mastershausen/Blankenrath/ Strimmig/Peterswald/Buch feierte gleich drei Titel. Nur bei den D-Junioren ging man leer aus, dort siegte die JSG Bremm. Von Michael Bongard

B-Junioren Zu Beginn der Gruppenphase schlug Mastershausen/Blankenrath/Strimmig/Peterswald/Buch den SV Niedersohren II glatt mit 5:0. Es deutete wenig daraufhin, dass beide Teams rund fünf Stunden später im Endspiel in Kirchberg wieder aufeinandertreffen würden. Aber Niedersohren II gewann danach die restlichen drei Partien in Gruppe B und kam so hinter Mastershausen noch ins ...