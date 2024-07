Plus Testspiele

Tim Heimanns frühe Führung ist für einen Sieg zu wenig

Rhein-Lahn. Der Start in der Fußball-Oberliga und die erste Runde im Rheinlandpokal stehen bevor. Die Eisbachtaler Sportfreunde und die TuS Burgschwalbach absolvierten letzte Tests der Vorbereitung. Deren Klassenkonkurrent SG Rheinhöhen testet am Mittwoch ab 19.30 Uhr in Dahlheim gegen die A-Junioren der TuS aus Koblenz.