Plus Simmern

Simmerner Maimarktspiel vor 65 Jahren: Als 1500 Fans ins Hunsrückstadion pilgerten

Foto: Michael Bongard

Der Maimarkt in Simmern ist das traditionsträchtigste Volksfest in der Region, das ist auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg so gewesen. In dieser Zeit – vor allem in den 1950er-Jahren – wurde am Festwochenende sogar noch großer Fußball im Hunsrückstadion geboten.