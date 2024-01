Simmern

Nach Ärgernis: Anzeigetafel in Simmerner Halle geht vor dem Masters wieder

Es ist ein Ärgernis für die Zuschauer und die Spieler bei der Futsal-Kreismeisterschaft Hunsrück/Mosel am vergangenen Sonntag in der Simmerner Halle der Realschule plus gewesen: Die Anzeigetafel funktionierte nicht. Über eine manuelle „Tischtennistafel“ wurde der Spielstand angezeigt, Turnierleiter Karl Scheid sagte immer die letzte Minute der jeweiligen Partie an – und pfiff dann auch ab. Ein untragbarer Zustand für alle Beteiligten.