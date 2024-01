Hallenmasters in Gütersloh: B-Juniorinnen der SG 99 Andernach gewinnen B-Turnier

Die B-Juniorinnen der SG 99 Andernach (weiß-graue Trikots) siegten beim stark besetzten Hallenfußball-Masters in Gütersloh im umkämpften Finale des B-Turniers mit 1:0 gegen den gleichaltrigen Nachwuchs des SC Freiburg. Die Andernacher U-Nationaltorhüterin Maya Franz (auf dem Foto in Aktion) war ein starker Rückhalt der SG 99 während der drei Turniertage. Den Sprung in den A-Wettbewerb verpasste das Team von Trainer Jürgen Ebert und Teamchefin Katharina Sternitzke nur knapp.