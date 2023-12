Startschuss für die Futsalmeisterschaften im Fußballkreis Hunsrück/Mosel: Am Wochenende findet für die B- bis E-Junioren der erste Vorrundenspieltag in beiden Simmerner Hallen statt. Zudem wird am Sonntag in Emmelshausen und in Rheinböllen in der Halle um Punkte gekämpft.