Futsal-Kreismeisterschaft: Auch die Eintracht ist dabei

Kurz vor Meldeschluss ging der Wunsch von Thomas Dubravsky in Erfüllung. Kathrin Breivogel, die Vizepräsidentin der SG Eintracht Bad Kreuznach, meldete dem Fußball-Kreisvorsitzenden ihre zweite Mannschaft als Teilnehmer für die Futsal-Kreismeisterschaft am 14. Januar in der Bad Sobernheimer Dümmler-Halle.

Damit war das Wunsch-Teilnehmerfeld von acht Teams, die in zwei Vierergruppen die Vorrunde bestreiten, perfekt. In Schiedsrichter Kai Eckel fand sich auch sogleich eine Losfee. In der Gruppe 1 treffen der VfL Rüdesheim, die SG Soonwald, die TSG Planig und der FC Schmittweiler-Callbach aufeinander. Die Gruppe 2 bilden die SG Kirn/Kirn-Sulzbach, der VfL Sponheim, die SG Weinsheim und die Eintracht-Zweite. Der Sieger des Turniers kann sich den 4. Februar vormerken, er qualifiziert sich für die Südwestmeisterschaft in der Barbarossahalle in Kaiserslautern. olp