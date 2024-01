Die Erfolgsgeschichte des größten Hallenturniers im Hunsrück wird fortgeschrieben: Am Sonntag ab 13 Uhr steht in der Simmerner Halle der Realschule plus die 30. Auflage des Masters des Fußballkreises Hunsrück/Mosel an. Oberligist FC Karbach, Titelverteidiger TuS Kirchberg und „Serientäter“ SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (fünfmal in Folge im Endspiel, zwei Masterssiege) sind die großen Favoriten beim Futsal-Budenzauber.