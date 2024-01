Das 30. Masters: Vier Klubs hatten 1993 keine Lust auf Premiere, die Zuschauer in Simmern umso mehr

Am 17. Januar 1993 um 13 Uhr ist der erste Anpfiff für das Hallenmasters der besten Fußballmannschaften des Kreises Hunsrück/Mosel ertönt. 31 Jahre später kommt es am Sonntag ab 13 Uhr in Simmern zur 30. Auflage (2021 und 2022 kein Masters wegen Corona). Simmern war immer Austragungsort, dass das Masters dort solch eine Erfolgsgeschichte werden würde, war 1993 nicht abzusehen. Gleich vier Klubs sagten ihre Teilnahme ab, weil sie keine Lust auf den Budenzauber hatten.