Plus Gödenroth

Abschied nach 18 Jahren: Hunsrück/Mosel-Obmann Schmittgen hört auf – Nachfolge geregelt

Von Mirko Bernd

i Eine Foto-Collage und ein Weinpräsent gab es für den scheidenden Schiedsrichter-Obmann Thomas Schmittgen (links) von seinen Kollegen, hier überreicht durch Lehrwart Michael Kausch. Foto: Kreis Hunsrück/Mosel

Bei der Versammlung der Schiedsrichter im Fußballkreis Hunsrück/Mosel standen neben einigen Abschieden auch Neuwahlen an. Die Auserwählten für die zu besetzenden Positionen des Obmanns und der Ansetzer müssen allerdings am Freitag, 19. Juli, beim Kreistag Hunsrück/Mosel in Bad Salzig noch bestätigt werden, was allerdings Formsache sein dürfte.