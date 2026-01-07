Sesterhenn-Cup am Samstag Zwölf Mannschaften kämpfen in Mülheim um Turniersieg Stefan Lebert 07.01.2026, 11:52 Uhr

i Im vergangenen Jahr setzte sich beim Sesterhenn-Cup die TuS Koblenz (in Gelb) im Endspiel mit 3:2 gegen Gastgeber SG Mülheim-Kärlich durch. Beide Klubs treffen diesmal auf jeden Fall in der Vorrunde wieder aufeinander. René Weiss

Die 25. Auflage des Sesterhenn-Cups verspricht pure Spannung. Oberligist und Titelverteidiger TuS Koblenz trifft bereits im ersten Spiel der Gruppe A auf den FV Rübenach. Wer wird sich ins Halbfinale kämpfen?

Es ist der Höhepunkt der Hallenfußballsaison in unserem Verbreitungsgebiet: Am Samstag steigt die 25. Auflage des Sesterhenn-Cups in der Mülheim-Kärlicher Philipp-Heift-Halle. Zwölf Mannschaften, angeführt von Oberligist und Titelverteidiger TuS Koblenz, der im vergangenen Jahr das Endspiel mit 3:2 gegen die SG Mülheim-Kärlich gewann, kämpfen ab 13 Uhr am Samstag um den Turniersieg.







