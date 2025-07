Es geht so langsam wieder richtig los. Bis es aber in der Meisterschaft von der Rheinlandliga bis in die Kreisligen zur Sache geht, steht die erste Rheinlandpokalrunde an – am Samstag und Sonntag auch für fünf Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Pflichtspielauftakt für fünf Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in der ersten Fußball-Rheinlandpokalrunde. Die Schwere der Aufgaben ist sehr unterschiedlich, da die einen als klarer Favorit in die Partien gehen und die anderen als krasse Außenseiter. Unter letzte Kategorie fiel auch der Auftakt des Verbandspokals am 26. Juli mit C-Klässler SG Biebertal/Unterkülztal II, der sich aber wie berichtet gegen Mitte-Bezirksligist SV Weitersburg beim 0:7 lange sehr gut aus der Affäre zog. Der Bezirksliga-Mitte-Aufsteiger SG Viertäler Oberwesel hat seine Partie beim Koblenzer C-Klässler SV Pfaffendorf auf Mittwoch, 13. August., 19.45 Uhr verlegt. Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat eins von zwölf Freilosen gezogen.

SG Kempenich – TuS Kirchberg (Sa., 16 Uhr). Der Rheinlandligist Kirchberg um seinen neuen Trainer Selim Denguezli fährt als haushoher Favorit zum C-Ligisten (vergangene Saison Fünfter der C Staffel 10) aus dem größten Ort des oberen Brohltals. Eine große Aufgabe dürfte es allerdings nicht werden für den Halbfinalisten der Vorsaison, der sich dem im Finale gegen Engers 0:2 unterlegenen Oberligisten Rot-Weiss Koblenz mit 0:2 beugen musste. Denguezli geht es seriös an: „Nicht nur, weil es mein erstes Pflichtspiel ist.“ Infos über den Gegner, der sich über den Kreispokal qualifiziert hat, hat er sich in erster Linie aus den Fußballportalen gezogen. „Es ist ein normaler C-Ligist“, denkt der TuS-Coach, der bis auf Urlauber Casian Samoila und die Verletzten den Kader soweit beisammen hat.

SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth – SF Höhr-Grenzhausen (So., 15 Uhr, in Kappel). Nur eine Klasse trennen die neue Hunsrück-SG und den Ost-Bezirksligisten, der in den letzten beiden Spielzeiten nach dem Wechsel von der Mitte in den Osten zweimal Sechster wurde – und nicht nur deswegen Favorit auf dem Kappel Rasen ist. Die Gastgeber um ihren neuen Spielertrainer Pascal Endres und einige neue Akteure nach der SG-Gründung hatten sich noch ohne Unzenberg/Sargenroth als Halbfinalist des Kreispokals 1 für den Verbandscup qualifiziert.

SSV Buchholz – SV Eintracht Mendig (So., 15 Uhr). Für B-Klassen-Aufsteiger SSV, der sich durch die Teilnahme am Finale des Kreispokals 2, das er im Wiederholungsspiel gegen die SG Biebertal II nach Elfmeterschießen verlor, qualifizierte, wird es eine Mammutaufgabe gegen den Rheinlandliga-Aufsteiger. Vielleicht können sich die Buchholzer ein Beispiel an dem Kreispokalfinal-Gegner nehmen, der sich wie erwähnt gegen den Mitte-Bezirksligisten Weitersburg gut verkaufte. Der SSV um seinen neuen Coach Michael Pandorf wird sich aber sicherlich nicht kampflos ergeben auf seinem engen Rasen.

SG Dickenschied/Gemünden – SG 99 Andernach (So., 15 Uhr, in Gemünden). Als Sieger des Kreispokals 1 hat sich der A-Klassen-Aufsteiger ein schönes Los in Rund eins verdient – und das mit dem Neunten der Rheinlandliga auch bekommen, denn die Andernacher stehen für Offensivfußball, kassieren aber auch das eine oder andere Gegentor, wie die Bilanz von 72 zu 76 beweist. Dickenschieds Coach Michael Minke freut sich auf die Partie: „Das ist für uns ein Bonusspiel und ein Highlight, in das wir ohne Druck und hoffentlich starker Kulisse gehen.“

FSG Vordereifel Kirchwald – SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen (So., 15 Uhr). „Um die Favoritenrolle kommen wir nicht drumherum“, sagt Mörschbachs Spielertrainer Simon Peifer vom Mitte-Bezirksligisten. Es geht zum Team aus der Kreisliga B Staffel 8, das vorige Runde noch in der B Staffel 12 spielte und dort Achter wurde. Informationen hat sich Peifer keine eingeholt vor den rund 90 Kilometern einfachen Fahrt. „Wir wollen unser Spiel machen, es ist ein guter Test vor dem Liga-Start“, sagt der Spielertrainer, der beim letzten Test nicht dabei war, aber mit dem Gehörten zufrieden war vom 5:3 (1:1) gegen die SG Bremm (A Staffel 9) auf dem Sportfest in Horn. Marvin Schulzki (2), Semih Backes, Daniel Römer und Robin Gründer trafen für Mörschbach, Philipp Liel (2) und Maurice Mertens für Bremm.