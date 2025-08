Am Dienstagmittag loste der Fußballverband Rheinland (FVR) in Koblenz die zweite Runde des Fußball-Rheinlandpokals aus. Mit dabei im Teilnehmerfeld waren nun auch die Ober- und Rheinlandligateams aus dem Verbandsgebiet, die in der ersten Runde ein Freilos besaßen. Im Osten des Verbandsgebietes waren das die beiden Oberligisten, Titelverteidiger FV Engers und die Eisbachtaler Sportfreunde sowie Rheinlandligist VfB Linz. Für alle drei fischten Jens Bachmann, Vorsitzender des FVR-Spielausschusses, und Jürgen Hörter, Leiter Seniorenspielbetrieb beim FVR, drei brisante Duelle aus dem Lostopf.

Für die Eisbachtaler Sportfreunde, die keinen Hehl daraus machen, wie sehr sie nach einer Finalteilnahme lechzen, startet die Mission in der unmittelbaren Nachbarschaft bei Bezirksligist SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod. Diese Begegnung bietet gleich mehrere brisante Geschichten. Zum einen kommt es auf dem Platz zu einem Bruder-Duell. Ahrbachs Verteidiger Joshua Kap empfängt seinen jüngeren Bruder Jonathan Kap, der bei Eisbachtal zu den Stammkräften in der Offensive zählt.

i Jonathan Kap, der zweimal mit dem FV Engers den Rheinlandpokal gewann, trifft mit den Eisbachtaler Sportfreunden auf die SG Ahrbach, wo sein großer Bruder Joshua verteidigt. Andreas Hergenhahn

Für Kapitän Max Olbrich geht es nicht nur gegen seinen Heimatverein, sondern auch gegen seinen Vater. Peter Olbrich, der zuvor auch als Jugend– sowie Co-Trainer der Senioren in Nentershausen arbeitete, fungiert mittlerweile als „ Abteilungsleiter Seniorenfußball “ bei den Ahrbachern.

Engers startet „Mission Titelverteidigung“ in Windhagen

Und dann wäre da noch Ahrbachs Trainer Zvonko Juranovic. Der 47-Jährige schnürte einst seine Fußballschuhe für die Sportfreunde. „Ich freue mich immer, wenn es gegen einen Ex-Verein von mir geht“, so Juranovic. „Allerdings weiß er um die Schwere der Aufgabe. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir ein paar Runden später auf sie treffen.“ An Motivation wird es seinen Spielern nicht fehlen. „Sie ist jetzt schon riesengroß, wir können befreit ins Spiel gehen und vielleicht erwischen wir ja einen guten Tag – dann ist im Pokal vieles möglich“, sagt der ehemalige Verteidiger.

Auch der VfB Linz startet die eigene Pokalreise mit einem Lokalduell bei Ost-Bezirksligist TuS Asbach. „Wir wollen alles versuchen, um gegen einen höherklassigen Gegner eine Runde weiterzukommen“, sagt TuS-Trainer Simone Floris. Denn der Italiener hofft mit seinem Team erneut auf ein Duell mit einem Oberligisten. So wie in der Vorsaison, als sich der Bezirksligist nach einem großen Kampf durch eine 1:2-Heimniederlage gegen den späteren Titelträger FV Engers verabschieden musste. Für den FVE startet die „Mission Titelverteidigung“ bei Ost-Bezirksligist SV Windhagen.

Justin Keeler trifft auf seinen ehemaligen Kapitän

Der noch einzig verbliebe Rhein-Lahn-Vertreter, die TuS Burgschwalbach, empfängt Liga-Konkurrent FC Borussia Niederroßbach. Gewohnt nüchtern nahm Timo Wimmer, der neue Trainer der TuS, dieses Los zur Kenntnis. „Wir müssen es eh’ nehmen, wie es kommt“, sagt der Wahl-Altendiezer. „Hauptsache ist aber, dass wir zu Hause spielen.“

i Spielertrainer Justin Keeler (hier am Ball beim Vorbereitungsturnier in Hachenburg), trifft mit seiner SG Lautzert/Berod auf seinen Ex-Verein SG Westerburg. Der Rheinlandligaabsteiger wird mittlerweile von Christian Hartmann, der damals der Kapitän von Keeler war, trainiert. Andreas Hergenhahn

Ein weiteres Bezirksliga-Ost-internes-Duell liefern sich die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod und die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod. „Ein schwieriges Los. Es ist immer bisschen ärgerlich, wenn man einen Gegner aus der gleichen Liga zieht“, findet Justin Keeler, Spielertrainer der SG Lautzert, die bereits in Runde eins mit dem FC Kosova Montabaur einen Klassenkonkurrenten aus dem Weg räumten. „Dreimal gegen die gleiche Mannschaft zu spielen, ist immer ein bisschen schade für den Reiz, den der Pokal auch bieten soll“, so der Spielertrainer weiter. Dennoch ist die Begegnung „etwas Besonderes“ für Keeler, der lange Jahre selbst in Westerburg kickte. „Ein ganz toller Verein, eine tolle Mannschaft, mit einem geilen Trainer in Christian Hartmann, der lange Jahre mein Kapitän dort war“, so der 32-Jährige. Er „freue“ sich, dass sie wieder in der Bezirksliga aufeinandertreffen. „Ich habe sie vermisst, auch wenn ich ihnen noch weitere Jahre Rheinlandliga gegönnt hätte.“

HSV Neuwied hat eine Rechnung offen

Der HSV Neuwied spielt in dieser Spielzeit nicht mehr in der Bezirksliga Ost, darf sich aber auf ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Klassenkonkurrenten SG 06 Betzdorf freuen. Der Neu-Mitte-Bezirksligist hat in gewisser Weise noch eine offene Rechnung mit dem Fußballern vom Bühl. „Wir freuen uns zu aller erst über ein Heimspiel“, betont HSV-Trainer Stefan Fink und ergänzt: „Wir haben einen guten Gegner gezogen. Letztes Jahr haben wir es leider nicht geschafft, gegen sie zu gewinnen. Daher freuen wir uns, dass wir so noch mal die Gelegenheit haben, uns mit ihnen zu messen.“ (1:1 in Betzdorf und 0:2 zu Hause hieß es aus Sicht des Heimatsportvereins).

i Offene Rechnung: Sascha Kaiser (am Ball) und der HSV Neuwied konnten in der vergangenen Bezirksliga-Ost-Spielzeit in zwei Spiele nicht gegen die SG 06 Betzdorf (vorne in Grün von links, Robin Moosakhani und Ömer Hikmet Aydin) gewinnen. Das will der Neu-Mitte-Bezirksligist in der zweiten Rheinlandpokalrunde gerne nachholen. Jörg Niebergall

Neuwieds neuer Klassenkonkurrent, Aufsteiger SG Augst Eitelborn darf sich mit einem Rheinlandligisten messen. „Ich habe auf einen starken Gegner gehofft, mit dem wir uns messen können und ärgern wollen“, blickt Augst-Spielertrainer Robin Reifenberg mit großer Vorfreude auf das Duell gegen den Rheinlandligaaufsteiger FV Rübenach. Insgesamt stehen 32 Paarungen in der zweiten Runde auf dem Plan. Angesetzt sind die Partien für Mittwoch, 27. August, Verlegungen sind jedoch wie immer noch möglich.

Die zweite Runde aus Ost-Sicht: SG Lautzert – SG Westerburg, SG St. Katharinen – EGC Wirges, SG Ahrbach – Spfr Eisbachtal, TuS Burgschwalbach – FCB Niederroßbach, SG Herschbach/Girkenroth/Salz – SG Malberg, TuS Asbach – VfB Linz, SV Windhagen – FV Engers, SG Müschenbach – SG Hundsangen, HSV Neuwied – SG 06 Betzdorf, TuS Montabaur – VfB Wissen, SG Augst – FV Rübenach