Eine Woche wird an jedem Abend ordentlicher Fußball auf dem Kunstrasen an der Horresser Buchenstraße geboten: Bei der 3. Auflage des CSBB-Cups kommen Fans pausenlos auf ihre Kosten. Am Sonntag ging’s viel versprechend mit einer Torflut los.
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Zum Auftakt des Fußball-Turniers um den CSBB-Cup an der Horresser Buchenstraße setzte sich im Wettbewerb der Rheinland- und Bezirksligisten der TuS Immendorf in der Gruppe A mit 6:3 (3:0) gegen den TuS Montabaur durch.Dabei legten die klassenhöheren Kicker vom Dörnchen den Grundstein ihres Erfolges bereits im ersten Durchgang.