3. CSBB-Cup in Horressen Zum Turnierauftakt fallen die Tore wie reife Früchte Stefan Nink 20.07.2026, 07:48 Uhr

i Mirko Kerch (in Orange) verkürzte für den TuS Montabaur zwar auf 2:4, letztlich aber behielt Rheinlandligist TuS Immendorf zum Turnierauftakt in Horressen mit 6:3 die Oberhand. Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Eine Woche wird an jedem Abend ordentlicher Fußball auf dem Kunstrasen an der Horresser Buchenstraße geboten: Bei der 3. Auflage des CSBB-Cups kommen Fans pausenlos auf ihre Kosten. Am Sonntag ging’s viel versprechend mit einer Torflut los.

Zum Auftakt des Fußball-Turniers um den CSBB-Cup an der Horresser Buchenstraße setzte sich im Wettbewerb der Rheinland- und Bezirksligisten der TuS Immendorf in der Gruppe A mit 6:3 (3:0) gegen den TuS Montabaur durch.Dabei legten die klassenhöheren Kicker vom Dörnchen den Grundstein ihres Erfolges bereits im ersten Durchgang.







Artikel teilen

Artikel teilen