Nicht nur im Hunsrück/Mosel-Bereich steht die ersten Runde im Kreispokal 1 und 2 an, auch im Kreispokal Mosel und im Kreispokal Eifel ist Runde eins angesagt.

Kreispokal Mosel

Hier macht der SV Blankenrath im B-14-Duell bei der SG Baldenau Hundheim am Freitag um 19 Uhr in Hinzerath den Auftakt. Der FC Peterswald-Löffelscheid (ebenfalls B 14) ist am Sonntag um 15 Uhr Favorit in Wittlich-Wengerohr bei der SG Altrich II. In Zell treffen mit der SG Zell/Bullay/Alf II und dem SV Strimmig zwei ehemalige Liga-Konkurrenten aufeinander, die Zeller Reserve stieg aus der B 14 ab, in der Strimmig Dritter wurde und an der Mosel der Favorit ist. Anstoß ist auch hier um 15 Uhr.

Kreispokal Eifel (A-/B-Klassen)

Hier ist nur ein COC-Team am Start – und das ist A-Klassen-Absteiger SV Ulmen. Der hat Heimrecht gegen einen Liga-Rivalen der Vorsaison, den langjährigen Rheinlandligisten SG Badem/Kyllburg. Die Ulmener dürfen sich etwas ausrechnen, zumal die Vorbereitung beim Team von Coach Mario Sungen bis jetzt gut lief.