In der zweiten Runde des Mosel-Kreispokals steht in Bullay am Mittwoch schon ein echter Knaller an. Strimmig kämpft erst am 17. September in Morscheid und Peterswald am 24. September gegen Mont Royal um den Einzug ins Achtelfinale.

Nach der Einführung des kreisübergreifenden Spielbetriebs im Fußballverband Rheinland im Jahr 2023 haben sich die Wege der COC-Rivalen SG Zell/Bullay/Alf und SV Blankenrath in der A-Klasse getrennt. Zell spielt weiter im Bereich Mosel, Blankenrath mischt seit mehr als zwei Jahren im Bereich Hunsrück/Mosel mit. Am Mittwoch (19.15 Uhr) kommt es in Bullay zum Wiedersehen in der zweiten Runde im Kreispokal Mosel.

Am 5. März 2023 gab es das letzte Pflichtspiel der beiden Klubs, Zell siegte damals mit 3:0. In der Vorbereitung standen sich Blankenrath und Zell auf dem Sportfest in Mittelstrimmig gegenüber, Blankenrath gewann den Test mit 4:1. Im Pokal geht es nun um den Einzug ins Achtelfinale. „Wir leben den Pokal, der Wettbewerb ist uns sehr wichtig, wir haben richtig Bock auf das Spiel in Bullay“, sagt Blankenraths Trainer Mario Weirich, der mit seinem SVB die A Staffel 6 nach vier Spieltagen anführt. In der A Staffel 9 hat Zell einen Fehlstart mit zuletzt zwei Siegen in Folge abgewendet. „Der Pokal wird eine willkommene Abwechslung, man merkt, dass die Jungs auch heiß sind auf das Derby. Ich sehe Blankenrath aber schon in der Favoritenrolle“, sagt Zells Trainer Sascha Schmitz.