29 Mannschaften haben bisher die zweite Runde im Fußball-Kreispokal Mosel erreicht, die Sieger der Partien Hilscheid gegen Dhrontal Haag (am Dienstag) und Neuerburg gegen Lüxem II (am 27. August) stehen noch aus. Der Gewinner des Duells Neuerburg gegen Lüxem II hat auch als einzige Mannschaft ein Freilos in Runde zwei, die am 3. und 10. September ausgetragen werden soll.

Die 15 Paarungen beim Kampf um den Einzug ins Achtelfinale stehen mittlerweile fest: In der Meisterschaft stehen sich die SG Zell/Bullay/Alf und der SV Blankenrath seit Einführung des kreisübergreifenden Spielbetriebs nicht mehr gegenüber, im Pokal gibt es nun das Wiedersehen. Zell (A 9) hat am 3. September Heimrecht gegen Lokalrivale Blankenrath (A 6). Zu einem B-Staffel-14-Duell kommt es am gleichen Tag für den SV Strimmig bei der DJK Morscheid. Am 10. September begrüßt der FC Peterswald (B 14) die SG Mont Royal Kröv (A 9). Mont Royal II (C 21) hat Heimrecht am 3. September gegen Mittelmoseltal Lieser (B 15).