In Zeiten des kreisübergreifenden Ligen-Betriebs mit gemischten Feldern sind im Kreispokal die heimischen Fußballer noch unter sich. Während den im Rheinlandpokal vertretenen Mannschaften zum Auftakt des Wettbewerbs der Ligen A/B Freilose eingeräumt wurden, um terminliche Engpässe zu verhindern, können sich interessierte Vereine beim Kreisvorsitzenden Oliver Stephan oder Sachbearbeiter Alexander Wiediker um die Ausrichtung der Finalspiele bewerben.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II – SG Mühlbachtal (Fr., 19.30 Uhr). Die Kombinierten aus Nastätten, Miehlen und Oelsberg, die nunmehr vom Gespann Tobias Göbel/Stefan Göttsching angeleitet werden, wollen sich heuer nicht gleich wieder aus dem Pokal verabschieden, nachdem sie im Vorjahr bei der Reserve der SG Aar-Einrich (3:4) ausgerutscht waren. Damals war für die zweite Welle des FSV in Nassau gleich Feierabend. Ob’s dieses Jahr für das vom Trio Marcel Diesler, Jannik Stricker und Marius Heck betreute Team vom Rhein besser wird?

SG Rheinhöhen III – TuS Niederneisen (Fr., 19.30 Uhr, in Dachsenhausen). Die eine Klasse höher geführte TuS fährt zwar als Favorit an die Zachheck, doch die dritte Welle der Vereinigten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath, die als Halbfinalist im C-Pokal das Ticket für den A/B-Pokal gelöst hatte, ist mit genügend Ehrgeiz ausgestattet, um sich auf heimischer Asche von der besten Seite zu zeigen. Da müssen Ewald Viehmann und Co. von Anfang an Vollgas geben, um der motivierten SG früh den Wind aus den Segeln zu nehmen.

SG Altendiez/Gückingen II – SV Braubach (So., 12.15 Uhr, in Altendiez). In der B-Liga sind beide Kontrahenten in verschiedenen Staffeln (5 und 6) vertreten. Ob’s ein klassisches 50:50-Duell wird, dürfte auch von der jeweiligen personellen Ausstattung abhängen. Gespannt darf man darauf sein, wie eng Schwarz-Weiß und Schwarz-Gelb bei der zweiten Garnitur schon zusammengefunden haben. Der SVB will sich nach dem Geschmack von Trainer Björn Schmitz und dessen Assistenten Fahed Hassan für den recht weiten Weg von der Marksburg an den Lahnblick mit dem Einzug in die 2. Runde belohnen.

SG Aar-Einrich II – SG Rheinhöhen (So., 12.15 Uhr, in Hahnstätten). Im Duell des C-Ligisten gegen den Bezirksliga-Absteiger dürften die Rollen im Vorfeld zwar klar verteilt sein, doch wer den neuen Trainer Jens Mosel kennt, der weiß., dass er keinen Gegner unterschätzt. Mosel wird seine Kadetten eindringlich gewarnt haben, an der unteren Aar mit tadelloser Einstellung an die vermeintliche Pflichtaufgabe heranzugehen.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – SG Nievern/Arzbach (So., 12.15 Uhr, in Bornich). Nachdem dem Gast der Sturz auf die unterste Ebene des Ligenspektrums gerade noch so erspart blieb, herrscht an der Früchter Straße und den Burgwiesen unter der Regie von Michael Reibel und Rückkehrer Timo Hoffmeyer frischer Wind. Das Duo baut ein schlagkräftiges neues Team auf, das mittelfristig wieder an bessere Zeiten anknüpfen soll. Beim Duell der beiden Mannschaften aus der Kreisliga B5 könnte am Ende die Tagesform den Ausschlag geben.

Spfr Bad Ems II – TuS Holzhausen (So., 14.30 Uhr). Jonas Ohlemacher und Max Minor haben an der Bäderstraße die Rollen getauscht, der TuS will sich in der Liga nach komplizierter Runde stabilisieren und an die starke Rückrunde anknüpfen. Der Reserve aus der Kurstadt blieb im Vorjahr der Aufstieg in die B-Klasse nur verwehrt, da die eigene erste Garnitur in der A-Liga ihr Klassenziel verfehlte. Dennoch dürften die Sportfreunde am Sonntag nur Außenseiter sein.

TuS Weinähr – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen (So., 15 Uhr, in Nassau). Nach der Rückkehr des TuS in die B-Klasse wollen die Kicker aus der kleinen Gemeinde im Gelbachtal auch im Pokal ihre Krallen zeigen, dürften aber gegen den etablierten A-Ligisten vom Rhein einen schweren Stand haben.

TuS Singhofen – TuS Burgschwalbach II (So., 15 Uhr). Rollentausch: Während die Gastgeber sang – und klanglos runter in die B-Klasse mussten, gingen die Burgschwalbacher den umgekehrten Weg in souveräner Manier. Ob sie deswegen die besseren Karten auf Runde zwei besitzen, muss jedoch abgewartet werden.

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – Spfr Bad Ems (So., 15 Uhr). In beiden Lagern dürfte die Enttäuschung über den Abstieg Schnee von gestern sein. Die Fans am Hellenhahn dürfen sich auf ein Duell auf Augenhöhe freuen.

SG Rheinhöhen II – SV Diez-Freiendiez (So., 15 Uhr, in Dahlheim). Im Vorjahr kassierte der SV bei BoReiBo eine herbe 0:10-Abfuhr, heuer soll im Pokal nicht so schnell Endstation sein. Die Elf um Trainer Serkan Akcakaya muss sich beim B-Ligisten aber in Acht nehmen, um keine unliebsame Überraschung zu erleben.