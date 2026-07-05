Kern-Haus Cup 2026 Wissen und Betzdorf führen ihre Vorrundengruppen an Jona Heck 05.07.2026, 12:16 Uhr

i Wissens Leandro Fünfsinn (in Weiß) musste gegen Wallmenroth (in Blau) nach knapp 20 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Manfred Böhmer/balu

Kern-Haus Cup 2026: Rheinlandliga-Aufsteiger Betzdorf überrollt Neitersen mit 10:2, während Gastgeber Wallmenroth frühzeitig scheitert. Wissens Til Cordes überzeugte im Eröffnungsspiel mit einem Doppelpack.

Die ersten drei Spiele des diesjährigen Kern-Haus Cups sind gespielt, der Gastgeber SG Wallmenroth/Scheuerfeld ist nach beiden Gruppenspielen vorzeitig ausgeschieden. Im Eröffnungsspiel musste sich die Mannschaft am Donnerstagabend gegen den VfB Wissen mit 1:5 geschlagen geben.







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