Kern-Haus Cup 2026: Rheinlandliga-Aufsteiger Betzdorf überrollt Neitersen mit 10:2, während Gastgeber Wallmenroth frühzeitig scheitert. Wissens Til Cordes überzeugte im Eröffnungsspiel mit einem Doppelpack.
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Die ersten drei Spiele des diesjährigen Kern-Haus Cups sind gespielt, der Gastgeber SG Wallmenroth/Scheuerfeld ist nach beiden Gruppenspielen vorzeitig ausgeschieden. Im Eröffnungsspiel musste sich die Mannschaft am Donnerstagabend gegen den VfB Wissen mit 1:5 geschlagen geben.