Kern-Haus Cup 2026
Wissen und Betzdorf führen ihre Vorrundengruppen an
Wissens Leandro Fünfsinn (in Weiß) musste gegen Wallmenroth (in Blau) nach knapp 20 Minuten verletzt ausgewechselt werden.
Wissens Leandro Fünfsinn (in Weiß) musste gegen Wallmenroth (in Blau) nach knapp 20 Minuten verletzt ausgewechselt werden.
Manfred Böhmer/balu

Kern-Haus Cup 2026: Rheinlandliga-Aufsteiger Betzdorf überrollt Neitersen mit 10:2, während Gastgeber Wallmenroth frühzeitig scheitert. Wissens Til Cordes überzeugte im Eröffnungsspiel mit einem Doppelpack.

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Die ersten drei Spiele des diesjährigen Kern-Haus Cups sind gespielt, der Gastgeber SG Wallmenroth/Scheuerfeld ist nach beiden Gruppenspielen vorzeitig ausgeschieden. Im Eröffnungsspiel musste sich die Mannschaft am Donnerstagabend gegen den VfB Wissen mit 1:5 geschlagen geben.

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