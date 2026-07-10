Die Gruppenphase des Kern-Haus-Cups 2026 ist abgeschlossen, die Partien des Finaltags stehen fest. Die SG 06 Betzdorf trifft im Finale am Samstag auf den VfB Wissen, Malberg und Müschenbach spielen um Platz drei.
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Die Gruppenphase des diesjährigen Kern-Haus-Cups ist abgeschlossen, die Partien des Finaltags stehen fest. Die SG 06 Betzdorf gewann das Duell der Rheinlandliga-Aufsteiger mit 3:1 (3:0) gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen. Dabei profitierte Betzdorf von einer starken Anfangsphase, bereits nach 26 Minuten lag das Team von Burhan Tuncdemir und Christoph Thies mit 3:0 in Front.