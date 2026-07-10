Malberg im Spiel um Platz drei Wissen folgt Betzdorf ins Kern-Haus-Cup-Endspiel 2026 Jona Heck 10.07.2026, 09:16 Uhr

i Kaum zu stoppen: Betzdorfs Neuzugang Tobias Schnabel (in Grün) stellte die Malberger (in Rot) vor einige Probleme. Manfred Böhmer/balu

Die Gruppenphase des Kern-Haus-Cups 2026 ist abgeschlossen, die Partien des Finaltags stehen fest. Die SG 06 Betzdorf trifft im Finale am Samstag auf den VfB Wissen, Malberg und Müschenbach spielen um Platz drei.

Die Gruppenphase des diesjährigen Kern-Haus-Cups ist abgeschlossen, die Partien des Finaltags stehen fest. Die SG 06 Betzdorf gewann das Duell der Rheinlandliga-Aufsteiger mit 3:1 (3:0) gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen. Dabei profitierte Betzdorf von einer starken Anfangsphase, bereits nach 26 Minuten lag das Team von Burhan Tuncdemir und Christoph Thies mit 3:0 in Front.







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