Der TuS Immendorf steht beim CSBB-Cup als erster Finalist des Fußball-Turniers der überkreislichen Mannschaften fest, im Wettbewerb der Kreisligisten hat sich der TuS Niederahr qualifiziert. Die Vorrunden werden am Freitagabend abgeschlossen.
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Der TuS Immendorf hat mit einem 5:0 (1:0)-Sieg gegen den FC RW Koblenz II beim Fußball-Turnier der überkreislichen Teams des CSBB-Cups in Horressen das Finalticket gelöst. Der Gegner der Kicker vom Dörnchen wird erst am Freitagabend ermittelt.Dabei sah es nach 45 Minuten noch nicht nach einer derart klaren Angelegenheit aus.