CSBB-Cup, 5. Tag Wirgeser Reserve überrascht A-Ligist TuS Niederahr Stefan Nink 24.07.2026, 09:09 Uhr

i Der zweifache Torschütze Lukas Hanke (weißes Trikot) unterlag beim CSBB-Cup in Horressen mit dem TuS Niederahr zwar B-Ligist EGC Wirges II, steht aber dennoch am Sonntag im Finale des Turniers der Kreisligisten. Wahrscheinlich geht’s dann gegen die SG Elbert/Horbach. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Der TuS Immendorf steht beim CSBB-Cup als erster Finalist des Fußball-Turniers der überkreislichen Mannschaften fest, im Wettbewerb der Kreisligisten hat sich der TuS Niederahr qualifiziert. Die Vorrunden werden am Freitagabend abgeschlossen.

Der TuS Immendorf hat mit einem 5:0 (1:0)-Sieg gegen den FC RW Koblenz II beim Fußball-Turnier der überkreislichen Teams des CSBB-Cups in Horressen das Finalticket gelöst. Der Gegner der Kicker vom Dörnchen wird erst am Freitagabend ermittelt.Dabei sah es nach 45 Minuten noch nicht nach einer derart klaren Angelegenheit aus.







Artikel teilen

Artikel teilen