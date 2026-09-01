Personalnot in Burgschwalbach Wirgeser Gegner geht verhalten ins Pokalspiel Marco Rosbach 01.09.2026, 06:00 Uhr

i Den jüngsten Vergleich mit einem Gegner aus dem Unterwesterwald verlor die TuS Burgschwalbach (in Rot, hier mit Fabian Haas und Simon Biebricher) am Freitagabend beim TuS Montabaur (links Joel Klein) mit 0:4. Am Mittwochabend kommt Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges zum Pokalspiel an den Märchenwald. Andreas Hergenhahn

„Ein Weiterkommen würde uns sicherlich auch für die kommenden Wochen guttun“, sagt Sven Baldus vor dem Pokalspiel bei der TuS Burgschwalbach. Die Gastgeber könnten ein Erfolgserlebnis ebenfalls gut gebrauchen, sorgen sich aber um ihren Kader.

Auch wenn die Fußballer der TuS Burgschwalbach aus der Bezirksliga Ost und der Spvgg EGC Wirges aus der Rheinlandliga eine Spielklasse trennt, verbindet sie einiges in diesen ersten Saisonwochen. Der Knoten ist weder am Märchenwald noch im Westerwald geplatzt, auch nach vier Spieltagen warten beide Teams noch auf ihren ersten Sieg in einem Punktspiel.







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