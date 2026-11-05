Am Ende behielt Einwechselspieler Justin Willma die Nerven, verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum 5:4-Endstand und schoss seinen FV Engers ins Viertelfinale des Rheinlandpokals. Gastgeber EGC Wirges hatte sich als richtig harte Nuss entpuppt.
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Der Jubel beim FV Engers kannte keine Grenzen, als nach 120 spannenden Minuten und anschließendem Elfmeterschießen die Partie im Achtelfinale des Rheinlandpokals bei der Spvgg EGC Wirges durch einen Schuss des Einwechselspielers Justin Willma vom Punkt entschieden wurde.