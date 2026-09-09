Kreisliga gegen Rheinlandliga
Wird Roßbach für Malberg zum Rheinlandpokalschreck?
Der SV Roßbach/Verscheid (in Rot) will gegen die Malberger eine kämpferische und gute Leistung zeigen.
Der SV Roßbach/Verscheid (in Rot) will gegen die Malberger eine kämpferische und gute Leistung zeigen.
Jörg Niebergall

Ein Kreisligist in der zweiten Runde des Rheinlandpokals: Der SV Roßbach/Verscheid will nach dem Sieg gegen Bezirksligist Westerburg auch für den Rheinlandligisten aus Malberg zum Pokalschreck werden.

Lesezeit 2 Minuten
Zum Abschluss der zweiten Runde des Rheinlandpokals trifft der Kreisligist SV Roßbach/Verscheid auf den Rheinlandligisten SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen. Die Roßbacher, die in der Kreisliga A2 aktuell auf einem guten dritten Tabellenplatz stehen, sorgten schon in Runde eins für eine Überraschung, in dem sie den Bezirksligisten SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod durch einen 1:0-Heimsieg rauswarfen.
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