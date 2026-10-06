Neuauflage nach 364 Tagen Wird Hundsangen erneut zu Eisbachtals Pokal-Albtraum? Marco Rosbach 06.10.2026, 13:14 Uhr

i Vor einem Jahr endete die Rheinlandpokal-Reise für Max Olbrich (rechts) und seine Eisbachtaler ausgerechnet beim Nachbarn SG Hundsangen (links Kevin Hanke). Jetzt kommt es zur Neuauflage. Andreas Hergenhahn

Es kann nur einen geben, mal wieder, wenn die SG Hundsangen Oberligist Spfr Eisbachtal im Rheinlandpokal empfängt. Vor Jahresfrist hatte der Bezirksligist nach Elfmeterschießen das bessere Ende für sich. Wer löst diesmal das Ticket zum Achtelfinale?

Dieses Duell hat Tradition, fast scheint es so, als könnten die Kugeln beider Klubs angewärmt sein, wenn beim Fußballverband Rheinland die Rheinlandpokal-Auslosung ansteht. Dass dem nicht so ist, versteht sich, aber Erinnerungen kommen auf beiden Seiten hoch, wenn es am Mittwochabend zwischen der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und den Eisbachtaler Sportfreunden wie im Vorjahr um den Einzug ins Achtelfinale geht (19.







Artikel teilen

Artikel teilen