Bekannter Fußballer aus Mayen Winfried Schäfer feiert seinen 75. Geburtstag 10.01.2025, 14:43 Uhr

i Der gebürtige Mayener Winfried Schäfer feiert an diesem Freitag seinen 75. Geburtstag. Erik S. Lesser/dpa

Ein aus der Region stammender Fußballer, der speziell in den 1990er-Jahren das Bundesliga-Geschehen in großem Maße mitprägte, hat Grund zum Anstoßen: Der gebürtige Mayener Winfried Schäfer feiert an diesem Freitag seinen 75. Geburtstag.

Ob als Spieler oder später als Trainer an der Seitenlinie: Winfried Schäfer hat in seiner Zeit als Fußballer eine Menge erlebt. An diesem Freitag feiert der gebürtige Mayener seinen 75. Geburtstag. Begonnen hatte Schäfer seine fußballerische Laufbahn in der Jugendabteilung des TuS Mayen, ehe er ab 1968 als Profi für Borussia Mönchengladbach, Kickers Offenbach und den Karlsruher SC aktiv war.

