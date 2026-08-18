Binningen gegen Andernach Willkommene Pokal-Abwechslung oder Klotz am Bein? Michael Bongard 18.08.2026, 13:00 Uhr

i Am Samstag war in der Bezirksliga Mitte für den SV Binningen (in Blau, von links mit Rene Risser und Carsten Kasper) beim Mitaufsteiger Rot-Weiss Koblenz II beim 1:5 nix zu holen. Am Mittwoch (19.30 Uhr) begrüßt der SVB in Kaisersesch in der zweiten Runde des Rheinlandpokals den Rheinlandligisten SG 99 Andernach. Sascha Berkele

32 Partien stehen bis zum 9. September in der zweiten Runde des Rheinlandpokals an. Den Anfang macht bereits am Mittwoch in Kaisersesch die Partie zwischen Mitte-Bezirksligist Binningen und Rheinlandligist Andernach.

Vom 19. August bis zum 9. September erstreckt sich die zweite Runde im Fußball-Rheinlandpokal mit 32 Begegnungen. Der Anfang wird am Mittwoch um 19.30 Uhr in Kaisersesch auf dem Kunstrasen gemacht: Der SV Binningen, Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga Mitte, begrüßt auf dem Ausweichplatz den Rheinlandligisten SG Andernach 99.







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