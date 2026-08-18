32 Partien stehen bis zum 9. September in der zweiten Runde des Rheinlandpokals an. Den Anfang macht bereits am Mittwoch in Kaisersesch die Partie zwischen Mitte-Bezirksligist Binningen und Rheinlandligist Andernach.
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Vom 19. August bis zum 9. September erstreckt sich die zweite Runde im Fußball-Rheinlandpokal mit 32 Begegnungen. Der Anfang wird am Mittwoch um 19.30 Uhr in Kaisersesch auf dem Kunstrasen gemacht: Der SV Binningen, Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga Mitte, begrüßt auf dem Ausweichplatz den Rheinlandligisten SG Andernach 99.