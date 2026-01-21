Die Goldene Ehrennadel ist die höchste Auszeichnung, die der Fußballverband Rheinland vergeben kann. Verliehen wurde diese jetzt dem Westerwälder Willibald Hannappel, der wie kein Zweiter für Fingerspitzengefühl und Augenmaß steht.
Jede Menge Applaus für viele Jahrzehnte ehrenamtlichen Engagements: Im Rahmen des „Tags des Ehrenamts“ hat der Fußballverband Rheinland (FVR) abermals im Hotel Zugbrücke in Grenzau die DFB-Ehrenamtspreisträger der Kreise, die „Fußballheldinnen“ und „Fußballhelden“ im jungen Ehrenamt, die TuS Burgschwalbach als neuen Träger des Walter-Desch-Preises sowie drei Unparteiische bei der Aktion „Danke Schiri“ ausgezeichnet.