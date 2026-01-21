Würdigung für Westerwälder Willibald Hannappels Credo: „Loss die Bouwe spille“ Marco Rosbach 21.01.2026, 13:22 Uhr

i Ob als Rechtswart des Verbandes oder als Vorsitzender des Verbandsgerichts, der Verbandsspruchkammer und der Kreisspruchkammer Westerwald/Wied: Willibald Hannappel (Mitte) habe seine Tätigkeiten "immer sehr fair, gerecht und mit Fingerspitzengefühl ausgeübt“, würdigte FVR-Präsident Gregor Eibes (rechts) den neuen Träger der Goldenen Ehrennadel. Zu den ersten Gratulanten gehörte beim "Tag des Ehrenamts" in Grenzau DFB-Präsident Bernd Neuendorf (links). Peter Seydel, FVR

Die Goldene Ehrennadel ist die höchste Auszeichnung, die der Fußballverband Rheinland vergeben kann. Verliehen wurde diese jetzt dem Westerwälder Willibald Hannappel, der wie kein Zweiter für Fingerspitzengefühl und Augenmaß steht.

Jede Menge Applaus für viele Jahrzehnte ehrenamtlichen Engagements: Im Rahmen des „Tags des Ehrenamts“ hat der Fußballverband Rheinland (FVR) abermals im Hotel Zugbrücke in Grenzau die DFB-Ehrenamtspreisträger der Kreise, die „Fußballheldinnen“ und „Fußballhelden“ im jungen Ehrenamt, die TuS Burgschwalbach als neuen Träger des Walter-Desch-Preises sowie drei Unparteiische bei der Aktion „Danke Schiri“ ausgezeichnet.







