Koblenz Wiedersehen der Pokal-Finalisten: TuS Koblenz spielt bei der SG Schneifel – Rot-Weiss in Müschenbach 28.10.2024, 13:30 Uhr

i Im Pokal kommt es zum Wiedersehen zwischen der TuS Koblenz und der SG Schneifel. Foto: René Weiss René Weiss

Im Mai standen sich die TuS Koblenz und die SG Schneifel im Finale des Rheinland-Pokals auf dem Oberwerth gegenüber, nun kommt es in Stadtkyll zu einem Wiedersehen der Endspiel-Kontrahenten.

Seinerzeit setzte sich die TuS unspektakulär, aber souverän mit 2:0 durch – gegen einen ähnlichen Verlauf und das gleiche Ergebnis hätte TuS-Trainer Michael Stahl auch am Dienstagabend (19.30 Uhr) wohl nichts einzuwenden. „Wir wollen auf jeden Fall im Pokal überwintern“, sagt der TuS-Trainer vor dem Duell mit dem Rheinlandligisten, der dort in diesem Jahr noch nicht in die Gänge gekommen ist und auf einem Abstiegsplatz rangiert.

