Der FV Engers fiebert dem Spiel der Spiele entgegen, wenn am Sonntag Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Gast ist. Dabei blickt der FV bereits jetzt auf eine durchaus bewegte Pokalhistorie zurück.

Faszination DFB-Pokal. Für den FV Engers fast schon Alltag. Immerhin schaffte die „kleine Diva“ vom Rhein nun bereits zum dritten Mal den Sprung in die Hauptrunde dieses Königswettbewerbs. Nachdem die Gegner mit Bochum und Bielefeld eher zu den kleineren Mannschaften im Profibereich gehörten, kommt mit der SG Eintracht Frankfurt eines der deutschen Top-Teams zu Besuch ins Rheinland, genauer gesagt auf den Koblenzer Oberwerth. Grund genug, die Engerser Pokalgeschichte ein wenig genauer zu beleuchten.

Sportlich waren die beiden Partien der Neuzeit für den FVE nicht von Erfolg geprägt. Zwar erhielt der Klub beide Male ein anerkennendes Schulterklopfen für einen engagierten Auftritt, aber Zählbares blieb am Ende nicht hängen. Auf ein 0:3 im Corona-Jahr 2022 beim VfL Bochum folgte zwei Jahre später mit dem 1:7 gegen den gerade in die 2. Bundesliga abgestiegene Arminia immerhin ein Torerfolg. Hängen geblieben ist aus diesen beiden Auftritten vor allem das freundschaftliche Verhältnis zwischen FVE und den Fans des VfL Bochum.

i Jonathan Kap (links) erzielte im DFB-Pokalspiel 2022/23 gegen Arminia Bielefeld das bislang einzige Tor des FV Engers im Wettbewerb. René Weiss

Duelle „Klein gegen Groß“ waren, als der Wettbewerb 1952 erstmals nach dem Krieg wieder auflebte, als Erstrundenpartie nicht möglich. Anders als in England, wo die Pokalrunden, auch durch eine anders geprägte Ligastruktur, seit jeher ein Gassenhauer sind, blieb der deutsche Pokalwettbewerb zunächst ein regionaler Vergleich. Die Teilnehmer der Hauptrunden traten auf regionaler Ebene gegeneinander an. Da hießen die Pokalrunden Westdeutscher, Süddeutscher oder im Rheinland Südwestdeutscher Pokal.

Diese Runden wurden zwar schon unter dem Dach des Deutschen Fußballbunds (DFB) ausgetragen, blieben aber bis zu den Endrunden regional begrenzt. Dies änderte sich auch erst einmal nicht nach Einführung der Bundesliga im Jahr 1963. Erst 1974, mit dem Start der 2. Bundesliga, gab es auch im DFB-Pokal eine große Reform, die dazu führte, dass auch Amateurvereine den Deutschen Meister zu Besuch haben konnten. Teams aus dem Amateurbereich mussten sich allerdings über die Verbandspokalwettbewerbe qualifizieren.

Noch ein Sieg und der Gegner wäre Schalke 04 gewesen

Durch Erreichen des Viertel- oder Halbfinals war dann die Qualifikation für den Südwestpokal geschafft. Hier warteten dann die Teams der Oberliga bzw. der 2. Liga. Diese waren automatisch qualifiziert. Immerhin war Engers in der Zeit von 1952 bis 1963 zwölf Jahre lang Dauergast im DFB-Pokal. So startete der FVE in der Premierensaison 1952 sogar als Erstligist in den Wettbewerb und hätte seinerzeit fast den Sprung in die Hauptrunde geschafft. Erst Borussia Neunkirchen beendete die Engerser Pokalträume. Im Fall eines Engerser Siegs am Ellenfell hätte sich am Wasserturm übrigens der FC Schalke 04 die Ehre gegeben.

Der Pokal-Wettbewerb selbst war 1935 unter dem Namen Tschammer-Pokal ins Leben gerufen worden. Namensgeber war der nationalsozialistische Sportführer Hans von Tschammer. Die Idee dahinter: Es sollte etwas geschaffen werden, bei dem sich alle Klubs in einem Wettbewerb miteinander messen können. Somit startete am 6. Januar 1935 die deutsche Pokalgeschichte. 2952 Teams waren an diesem 6. Januar dabei, zunächst auf Kreisebene und auf freiwilliger Basis. Eins der Teams: der FV Engers, für den die Teilnahme als Mannschaft der Bezirksklasse (2. Liga) Pflicht war. Für den FVE war dieser erste Pokalauftritt der Vereinsgeschichte allerdings eher schmerzlich. Mit 2:8 gab es bei der Spvgg Andernach eine bittere Pleite.

i Die Mannschaft des FV Engers in den 1930er Jahren. FV Engers/Archiv

Aber schon ein Jahr später schrieb der FVE das erste erfolgreiche Kapitel der vereinseigenen Pokalstory. Am 19. April kam Erstligist TuS Neuendorf an den Wasserturm. Mit dabei ein gewisser Jupp Gauchel, der gerade die noch druckfrische erste Einladung zu einem Sichtungslehrgang für die Nationalmannschaft erhalten hatte. Doch auch das konnte in Engers keinen beeindrucken. 4:1 siegten die Hausherren und hatten damit in der Region für die erste richtig große Pokalüberraschung des noch jungen Wettbewerbs gesorgt.

Engers wird einmal Opfer der Sudden-Death-Regel

Der Pokal blieb allerdings in den Anfangsjahren ein Propaganda-Wettbewerb. So wurde das europaweit übliche Auslosen der Partien nach und nach abgeschafft, um „mitentscheiden“ zu können, wer am Ende im Fokus der Öffentlichkeit steht. Änderungen gab es auch auf dem Platz. Zu ersehen ist das daran, dass es bei Begegnungen, bei denen es nach 90 Minuten unentschieden stand, zwar eine Verlängerung gab, diese aber nach dem „Sudden-Death“-Prinzip beendet wurde, wonach die Mannschaft gewann, die das erste Tor erzielte.

i Richard Theis und Reinhard Greitz schrieben zusammen mit dem FV Engers in den 1950er Jahren Pokalgeschichte. FV Engers/Archiv

Somit war der deutsche Vereinspokal der erste nationale Vereinswettbewerb der Welt, der eine solche Entscheidungsfindung akzeptierte. Auch der FVE wurde ein Opfer dieser Regelung: Am 20. April 1941 bekam Engers als Zweitligist Besuch von einem Erstligisten: Der SV Beuel gab am Wasserturm seine Visitenkarte ab. Auch Beuel hatte mit Franz Elbern einen Nationalspieler in seinen Reihen. Doch Engers konnte lange Zeit Schritt halten mit dem Erstligisten und schaffte es mit einem 1:1 in die Verlängerung. Erst hier traf der Gauligist ein zweites Mal, was zu einer sofortigen Beendigung der Partie führte. Beendet war 1944 zunächst auch der nationale Pokalwettbewerb. Erst acht Jahre später setzte sich die Pokalidee beim DFB wieder durch, für weitere gut 20 Jahre zunächst regional begrenzt. Aber auch in dieser Zeit überraschte Engers immer wieder gegen höherklassige, favorisierte Teams.

Trier sorgte dafür, dass die Reise zum HSV ausfiel

So auch am 17. Juni 1954, als erneut der TuS Neuendorf bezwungen wurde. Günter Schüller (2), Karl Schüller und der Irlicher Arthur Neumeister waren die Helden, die sich gegen den damaligen Oberliga-Dritten in die Torschützenliste eintrugen. Auch in der Saison fehlte nicht viel bis zum Sprung in die Hauptrunde. In Runde vier war beim Erstligisten Trier erst in der Verlängerung nach einer 0:2-Niederlage Endstation. Bei einem Sieg hätte in Runde eins mit dem Hamburger SV ebenfalls ein großer Gegner gewartet. Allerdings hätte die Partie am Rothenbaum stattgefunden. Dass unterklassige Teams im DFB-Pokal automatisch Heimrecht haben, wurde erst 1982 eingeführt.

i Arthur Neumeister war einer der Torschützen beim Sieg 1957/58 gegen Neuendorf. FV Engers/Archiv

Endstation Wasserturm, das erlebten in den folgenden Jahren mehrere Oberligisten. 1955 scheiterte der SV Saar 05 Saarbrücken (1:2), 1959 der SV Weisenau (4:4, Weisenau verzichtete auf das Rückspiel). Die erfolgreichste Pokalsaison allerdings feierte der FVE zwischen diesen beiden Spielen. In der Spielzeit 1957/58 warf der Zweitdivisionär gleich drei Oberligateams, damals die höchste Spielklasse, aus dem Rennen. Zum Auftakt gab es einen 4:3-Erfolg in der Verlängerung gegen den heutigen Bundesligisten FSV Mainz 05. Die Rheinhessen hatten gerade ihre beste Spielzeit seit zwölf Jahren hingelegt und mussten trotzdem am Wasserturm die Segel streichen. Franz Schneider, Karl-Heinz Schumann, Reinhard Geitz und Werner Weyand trafen für die Hausherren und sorgten somit für die erste Pokalüberraschung. Zwei Wochen später legte der FV nach. 3500 Zuschauer rieben sich erneut verwundert die Augen darüber, wozu die Mannschaft von Trainer Günter Ahlbach fähig ist. 2:0 siegte Engers gegen Neuendorf. Weyland und Neumeister waren die gefeierten Torschützen an diesem Nachmittag.

Erst im Viertelfinale scheitert Engers am 1. FC Saarbrücken

Dass Spiele gegen Eintracht Trier beim FVE etwas Besonderes sind, zeigte die Mannschaft dann im Viertelfinale. Einen Tag vor dem WM-Start der deutschen Mannschaft in Schweden mussten die Ahlbach-Schützlinge ins Trierer Moselstadion. Und auch hier hielten sich die Grün-Weißen schadlos und siegten verdient mit 1:0. Held des Tages war, neben Torschütze Geitz, Torhüter Heinz Kramer. Trotz drückender Überlegenheit der Trierer, beim Eckenverhältnis lagen die Moselaner mit 14:1 klar vorne, gelang der Eintracht kein Treffer. Somit stand der FVE im Halbfinale des Südwestpokals. Leider reichte es in dieser Saison aber nicht für die DFB-Pokal-Hauptrunde. Aufgrund der Weltmeisterschaft durften in dieser Saison nur die Pokalsieger der Regionalverbände den DFB-Pokal ausspielen. Im Südwesten war dies mit dem 1. FC Saarbrücken der Halbfinalgegner des FVE. 4:1 siegten die Saarländer im kleinen Ludwigsparkstadion und beendeten den Engerser Triumphzug im Südwestpokal.

Dies war dann auch eine der letzten großen Engerser Pokalgeschichten für die folgenden gut 60 Jahre. 2020 wurde mit dem erstmaligen Gewinn des Rheinlandpokals eine neue Ära eingeläutet. Trotz dreier Pokalsiege in sechs Jahren wäre im Goldenen Buch der Stadt Neuwied sicher auch noch eine weitere Seite frei, damit sich Pokalhelden vom Wasserturm dort verewigen können.